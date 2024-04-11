Руководителей четырех управлений назначили в области Абай

Ертай Куанбаев родился 2 декабря 1989 года. В 2008 году окончил Колледж ВКГУ по специальности «Финансы», в 2011 году — Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева по специальности «Финансы» и в 2021 году Университет имени Шакарима города Семея по специальности «Технология производства продуктов животноводства».