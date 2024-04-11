Какие города могут стать селами в Казахстане

В ответе на официальный запрос редакции Tengrinews.kz в Министерстве национальной экономики сообщили, что в стране насчитывается 10 городов районного значения, численность населения которых составляет менее 10 тысяч человек. В пресс-службе министерства также представили список городов, которые могут стать селами.
«Вопросы изменения статуса населенных пунктов рассматриваются областными представительными и исполнительными органами (маслихатами и акиматами — прим.) по предложению районных представительных и исполнительных органов с учетом мнения населения соответствующего населенного пункта».
В числе городов, которые потенциально могут стать селами, есть города в Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Кызылординской, Мангистауской областях, области Абай, а также в Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях:
- Шар (Жарминский район, область Абай) — около 6500 человек;
- Степняк (административный центр района Биржан сал, Акмолинская область) — более 4 тысяч человек;
- Державинск (районный центр Жаркаинского района, Акмолинская область) — около 7 тысяч человек;
- Жем (Мугалджарский район, Актюбинская область) — более 1 тысячи человек;
- Темир (Темирский район, Актюбинская область) — 2207 человек;
- Каркаралинск (административный центр Каркаралинского района, Карагандинская область) — более 9 тысяч человек;
- Казалы (Казалинский район, Кызылординская область) — более 7 тысяч человек;
- Форт-Шевченко (административный центр Тупкараганского района, Мангистауская область) — около 9 тысяч человек;
- Булаево (административный центр района Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область) — 8567 человек;
- Мамлютка (административный центр Мамлютского района, Северо-Казахстанская область) — 6976 человек;
- Сергеевка (административный центр района Шал акына, Северо-Казахстанская область) — 8126 человек;
- Серебрянск (Алтайский район, Восточно-Казахстанская область) — 7005 человек.
Как отметили в пресс-службе министерства, в случае изменения статуса села на город появится возможность расширения экономической деятельности малого и среднего предпринимательства, с созданием дополнительных рабочих мест, а также возможность строительства многоквартирных жилых домов. Кроме этого, будет пересмотрен перечень социальных и других объектов и услуг — в соответствии с требованиями системы региональных стандартов.
В случае же изменения статуса города на село жителям станут доступны некоторые преференции, такие как надбавки к заработной плате в размере 25 процентов работникам бюджетной сферы, получение льготного микрокредитования по сниженным ставкам, а также возможность участия в проекте «С дипломом — в село».