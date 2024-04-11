Какие города могут стать селами в Казахстане

Как отметили в пресс-службе министерства, в случае изменения статуса села на город появится возможность расширения экономической деятельности малого и среднего предпринимательства, с созданием дополнительных рабочих мест, а также возможность строительства многоквартирных жилых домов. Кроме этого, будет пересмотрен перечень социальных и других объектов и услуг — в соответствии с требованиями системы региональных стандартов.