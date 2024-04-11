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Антонов призвал США отказаться от заявлений, чреватых рисками эскалации

ВАШИНГТОН, 11 апреля. /ТАСС/. США необходимо отказаться от безответственных заявлений, чреватых рисками непредсказуемой эскалации. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, отвечая на вопрос СМИ, касавшийся высказываний помощника главы Пентагона по делам международной безопасности Селест Уолландер и главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала Кристофера Каволи.

Источник: РИА "Новости"

«Администрации США необходимо отказаться от безответственных заявлений, чреватых рисками непредсказуемой эскалации. Очевидно, что режим [украинского президента Владимира] Зеленского в агонии», — заявил Антонов, слова которого приводит пресс-служба российского диппредставительства.

По словам дипломата, заявления Уолландер и Каволи о стремлении США нанести РФ «стратегическое поражение», а также их высказывания по вопросу принадлежности Крыма свидетельствуют о том, что «местные чиновники не унимаются и подзуживают обезумевший киевский режим на новые преступления». Антонов подчеркнул, что «особенно циничными выглядят действия ВСУ против гражданского населения». «Данные факты являются очередным подтверждением вовлеченности американских вооруженных сил в конфликт за тысячи километров от Америки, конфликт, губительно действующий на престиж, мощь и влияние Вашингтона на международную безопасность», — заявил российский посол.

дипломатия