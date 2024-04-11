Антонов призвал США отказаться от заявлений, чреватых рисками эскалации

По словам дипломата, заявления Уолландер и Каволи о стремлении США нанести РФ «стратегическое поражение», а также их высказывания по вопросу принадлежности Крыма свидетельствуют о том, что «местные чиновники не унимаются и подзуживают обезумевший киевский режим на новые преступления». Антонов подчеркнул, что «особенно циничными выглядят действия ВСУ против гражданского населения». «Данные факты являются очередным подтверждением вовлеченности американских вооруженных сил в конфликт за тысячи километров от Америки, конфликт, губительно действующий на престиж, мощь и влияние Вашингтона на международную безопасность», — заявил российский посол.