На парламентских выборах в Южной Корее победила оппозиция

В ходе нынешних выборов лидеру демпартии и экс-кандидату в президенты Ли Чжэ Мёну удалось обойти в своем одномандатном округе бывшего министра земли и транспорта от правящего лагеря Вон Хи Рёна. При этом в парламент прошел консервативный экс-кандидат в президенты Ан Чхоль Су, одолевший бывшего председателя парламентского комитета по международным делам и объединению от демократов Ли Гван Чжэ. Удержал за собой депутатское кресло и нынешний председатель комитета от «Гражданской силы» Ким Тхэ Хо, в парламент вернулась также экс-председатель комитета На Гён Вон. В то же время первому депутату-перебежчику — бывшему послу КНДР в Великобритании Тхэ Ён Хо — переизбраться не удалось.