На парламентских выборах в Южной Корее победила оппозиция

Пропрезидентская «Гражданская сила» вместе со своей дочерней партией «Будущее граждан» получит в совокупности 108 мест. Третьей по численности в парламенте становится «Инновационная партия Чо Гука», заполучившая 12 мандатов. Три кресла также получает «Новая партия реформ», по одному депутату будут представлять «Новое будущее» и «Прогрессивную партию».
Таким образом, правящей консервативной партии «Гражданская сила» удалось улучшить свой результат по сравнению с предыдущими выборами четырехлетней давности на пять мандатов. Леволиберальная «Демократическая партия», несмотря на потерю пяти мандатов, сохранила свое доминирующее положение в парламенте. Но оппозиции не удалось получить в совокупности более двух третей в Национальном собрании, что позволило бы преодолевать президентское вето.
В ходе нынешних выборов лидеру демпартии и экс-кандидату в президенты Ли Чжэ Мёну удалось обойти в своем одномандатном округе бывшего министра земли и транспорта от правящего лагеря Вон Хи Рёна. При этом в парламент прошел консервативный экс-кандидат в президенты Ан Чхоль Су, одолевший бывшего председателя парламентского комитета по международным делам и объединению от демократов Ли Гван Чжэ. Удержал за собой депутатское кресло и нынешний председатель комитета от «Гражданской силы» Ким Тхэ Хо, в парламент вернулась также экс-председатель комитета На Гён Вон. В то же время первому депутату-перебежчику — бывшему послу КНДР в Великобритании Тхэ Ён Хо — переизбраться не удалось.
Не удалось в пятый раз стать депутатом и Пак Чину — первому министру иностранных дел в правительстве нынешнего президента-консерватора Юн Сок Ёля — хотя в этом преуспел предыдущий министр объединения Квон Ён Се. Схватку с бывшим старшим секретарем по связям с общественностью в администрации президента-демократа Мун Чжэ Ина Пак Су Хёном проиграл также бывший вице-спикер парламента Чон Чжин Сок. Не удалось удержаться в законодательном органе и нынешнему лидеру фракции «Демократической партии» Хон Ик Пхё, не попал в парламент экс-мэр Пусана от «Гражданской партии» Со Бён Су. При этом свои мандаты получили бывшие пресс-секретари офиса президента от обоих лагерей Ким Ын Хе и Ко Мин Чжон.
Вернулась в парламент и экс-лидер демпартии Чху Ми Э, ранее возглавлявшая группу по связям Нацсобрания с парламентариями России и стран СНГ. Сумел одержать победу также бывший лидер «Гражданской силы» 39-летний Ли Чжун Сок, создавший собственную «Новую партию реформ». Прошел в парламент и отколовшийся от демократов экс-министр юстиции Чо Гук, приведя вместе со своей партией в законодательный орган бывшего ректора Дипломатической академии Южной Кореи Ким Чжун Хёна.
По спискам «Демократического альянса Тобуро» депутатское кресло получил и экс-посол в России и спецпредставитель Южной Кореи на шестисторонних переговорах по северокорейской ядерной проблеме Ви Сон Нак, а также 33-летняя экс-сопредседатель Партии базового дохода Ён Хе Ин. От «Будущего граждан» в парламент попали последний руководитель недавно расформированного управления МИД Республики Корея по мирным переговорам на Корейском полуострове Ким Гон, известный журналист по военной тематике Ю Ён Вон, бывшая глава командования воздушных операций южнокорейской армии Кан Сон Ён, а также врач, потомок поселившихся в Корее известных американских миссионеров Ин Ё Хан (Джон Линтон).
Всего в голосовании приняли участие 29 662 313 южнокорейских граждан, явка стала рекордной для парламентских выборов и составила 67%. Рекордным стало и досрочное голосование, в нем участвовали 31,3% от всех зарегистрированных избирателей. В региональном разрезе было зафиксировано традиционное разделение симпатий: в западных провинциях страны люди чащи голосовали за представителей леволиберальной «Демократической партии», а в восточных — за кандидатов от консервативной «Гражданской силы». При этом участвовавшая в голосовании по партийным спискам на общенациональном уровне дочерняя партия консерваторов «Будущее граждан» получила 36,67%, а «Демократический альянс Тобуро» — 26,69%. «Инновационную партию Чо Гука» поддержали 24,25% избирателей, «Новую партию реформ» — 3,61%, остальные партии набрали менее 3%.