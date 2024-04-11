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В Крыму отмечают День Конституции республики

11 апреля Крым отмечает десятую годовщину принятия Конституции республики.

Источник: РИА "Новости"

10 лет назад Госсовет РК торжественно принял Основной Закон Крыма. На следующий день текст Конституции был опубликован в официальной газете Государственного Совета «Крымские известия» и вступил в силу. Принятие этого документа завершило процесс вхождения Крыма в состав Российской Федерации на законодательном уровне.

В документе указывается, что территория республики является неотъемлемой частью РФ.

Конституция устанавливает на территории Крыма три государственных языка: русский, украинский и крымско-татарский.

Высшим должностным лицом является глава республики, который избирается депутатами Госсовета Крыма сроком на пять лет и не может занимать эту должность более двух сроков подряд. Республиканский Госсовет состоит из 75 депутатов. Срок полномочий — пять лет.

По словам главы РК Сергея Аксенова, Конституция российского Крыма предоставляет всем народам и этническим группам равные права на сохранение и свободное развитие национальных языков, культур и традиций, обеспечивает идеологическое и политическое многообразие, гарантирует свободу деятельности общественных объединений.

Работу над проектом Конституции республики весной 2014 года вела конституционная комиссия во главе с первым заместителем председателя Государственного Совета Республики Крым Григорием Иоффе. В состав комиссии по разработке новой конституции вошли члены президиума Государственного Совета Республики Крым Константин Бахарев, Ефим Фикс, Владимир Клычников, Людмила Лубина, Светлана Савченко, депутаты, специалисты в сфере юриспруденции, политических и исторических наук, экономисты, правоведы.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости Крым и открытых источников.

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