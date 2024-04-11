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Посольство РФ в Лондоне назвало судьбу Ассанжа «пятном позора» для Британии и США

ЛОНДОН, 11 апреля. /ТАСС/. Судьба основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа остается пятном позора на репутации Великобритании и США, игнорирующих его права. Об этом говорится в комментарии посольства России в Лондоне, распространенном в связи с пятой годовщиной задержания Ассанжа британской полицией.

Источник: AP 2023

«Судьба Джулиана Ассанжа остается несмываемым пятном позора на репутации британцев и их заокеанских партнеров. Наглядно демонстрирует их истинное отношение к международно признанным правам человека и демократическим ценностям. Очевидно, что эти понятия имеют значение для Лондона и Вашингтона лишь в тех случаях, когда могут использоваться в качестве инструмента давления на государства, не желающие играть по правилам англосаксов, — отметили российские дипломаты. — Надеемся, что усилия адвокатов основателя WikiLeaks в конечном счете возымеют действие и ситуация разрешится благополучно для Джулиана Ассанжа и его семьи».

Как отметили в посольстве, американская и британская сторона сделали все, чтобы пример Ассанжа «раз и навсегда отбил у других правозащитников желание проливать свет на военные преступления США и их союзников». Там назвали кафкианским судебный процесс по делу о его экстрадиции в США и напомнили, что Ассанж уже пять лет содержится в тюрьме строгого режима «в крайне тяжелых условиях одиночного содержания», хотя «срок наказания за имевшее место нарушение британского законодательства он отбыл уже давно».

«Известно, что во многом из-за этого состояние здоровья основателя WikiLeaks доведено до критической точки. При этом есть серьезные сложности с обеспечением медицинского ухода. Таким образом, налицо явные признаки попрания целого ряда общепризнанных прав и свобод Джулиана Ассанжа. Ни для кого не является секретом порочность содержательной стороны его дела. В случае экстрадиции в США вероятны дальнейшие грубые нарушения его прав», — говорится в комментарии.

дипломатия