Посольство РФ в Лондоне назвало судьбу Ассанжа «пятном позора» для Британии и США

Как отметили в посольстве, американская и британская сторона сделали все, чтобы пример Ассанжа «раз и навсегда отбил у других правозащитников желание проливать свет на военные преступления США и их союзников». Там назвали кафкианским судебный процесс по делу о его экстрадиции в США и напомнили, что Ассанж уже пять лет содержится в тюрьме строгого режима «в крайне тяжелых условиях одиночного содержания», хотя «срок наказания за имевшее место нарушение британского законодательства он отбыл уже давно».