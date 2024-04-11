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Старшина Ячменев из Хабаровского края награждён медалью «За Отвагу»

Военнослужащий несмотря на контузию помог сослуживцам победить в бою.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Старшина Андрей Ячменев из военной части в Хабаровском крае за проявленные в ходе Специальной военной операции мужество и героизм награждён медалью «За Отвагу». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Андрей Ячменев в составе сводного экипажа БМП-2 в должности наводчика-оператора в ходе одного из боёв получил контузию, но несмотря на это, продолжал участвовать в наступательных действиях, — отметили в пресс-службе Восточного военного округа. — Старшина Ячменев зарекомендовал себя как грамотный наводчик-оператор и командир боевой машины пехоты. Благодаря отваге, смелости и решительности Андрея Ячменева российские военнослужащие смогли отстоять занятые ранее позиции.