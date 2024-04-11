Мэр Омска Сергей Шелест отреагировал на слухи о своем увольнении

Как выяснилось, это оказалось слухом.
"Когда занимаешь подобную должность, появление различного рода слухов обычное дело.
Как на них реагировать? Да никак. Если у людей есть масса свободного времени, чтобы фантазировать, я их с этим поздравляю«, — сообщил Сергей Шелест “СуперОмску”.
Отметим, что, судя по публичному позиционированию, глава Омска полон рабочих планов. Так, накануне Сергей Шелест ответил на вопросы омичей в ходе прямо линии, а также вывел подчиненных на уборку города в рамках средника.