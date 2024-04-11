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Мэр Омска Сергей Шелест отреагировал на слухи о своем увольнении

В четверг, 11 апреля 2024 года, мэр Омска Сергей Шелест прокомментировал по обращению «СуперОмска» курсирующую в околовластных кулуарах информацию о якобы своем скором увольнении.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Как выяснилось, это оказалось слухом.

"Когда занимаешь подобную должность, появление различного рода слухов обычное дело.

Как на них реагировать? Да никак. Если у людей есть масса свободного времени, чтобы фантазировать, я их с этим поздравляю«, — сообщил Сергей Шелест “СуперОмску”.

Отметим, что, судя по публичному позиционированию, глава Омска полон рабочих планов. Так, накануне Сергей Шелест ответил на вопросы омичей в ходе прямо линии, а также вывел подчиненных на уборку города в рамках средника.