Значимые итоги 2023 года обсудил Михаил Дегтярев с главой Солнечного района

Эксперты отмечают, что губернатор использует разные каналы коммуникации для погружения в проблематику муниципальных образований. И сейчас уже можно смело говорить, что такого внимания, как при Михаиле Дегтяреве муниципалитеты Хабаровского края не получали от краевых властей никогда. Губернатор постоянно контактирует с главами, по несколько раз побывал в каждом районе, вывел на новый уровень практику выездных заседаний правительства, чтобы приобщить к пониманию проблематики на местах и краевых чиновников.