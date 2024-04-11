Значимые итоги 2023 года обсудил Михаил Дегтярев с главой Солнечного района

Сегодня встреча главы края прошла с главой Солнечного района Татьяной Поваляевой. На совещании стороны обсудили основные итоги прошлого года, а также текущую социально-экономическую ситуацию территории.
Объем оборота по производству товаров и услуг крупных и средних предприятий района за прошлый год увеличился на 26% и составил 12,8 миллиарда рублей.
Далее стороны подробно остановились на значимых итогах 2023 года. Оборот по производству товаров и услуг крупных и средних предприятий в районе увеличился на 26% по сравнению с предыдущим периодом.
Инвестиционные проекты ПАО «Русолово» и ГОК по добыче меди и олова, а также компаний, строящих вторую ветку БАМа, внесли значительный вклад в бюджет.
Реализация главных инвестиционных инициатив в сфере туризма продолжается также успешно. ООО «Экстрим-Сервис» строит водно-оздоровительный комплекс и пункт обогрева для нужд ГЛК «Холдоми». Само ООО «ГЛК Холдоми» планирует возведение гостиницы повышенной комфортности на 20 номеров, проект находится на стадии проектно-изыскательских работ.
Малый бизнес также демонстрирует положительную динамику, с регистрацией 35 новых компаний в районе. Важное внимание уделяется жилищно-коммунальному хозяйству и безаварийному прохождению отопительного сезона 2023/2024. Все объекты ЖКХ и энергетики работают штатно, а в текущем году планируется реконструкция системы водоснабжения протяженностью пять километров в рабочем поселке Солнечный.
Также затронули национальные проекты и федеральные программы, запущенные президентом России Владимиром Путиным. Например, три школы Солнечного района попали в программу «Модернизация школьных систем образования». Работы идут в одной из школ поселка Горный. На время ремонта дети учатся в райцентре, куда их организованно доставляют два новых школьных автобуса, выделенных муниципалитету по поручению губернатора.
Отмечены успехи и в территориальном общественном самоуправлении: в настоящее время действует 44 ТОС, а благодаря конкурсам лучших проектов будет улучшена городская среда. Например, начнется реализация проекта «Парк Геологов» в р.п. Солнечный с федеральным финансированием 150 миллионов рублей. Работы закончатся в следующем — 2025 году.
В прошлом году в краевом конкурсе проектов ТОС участвовали 43 проекта, 37 получили поддержку на общую сумму почти 12,7 миллионов рублей.
Михаил Дегтярев подчеркнул, что успехи района являются результатом правильных решений и инвестиций в экономику региона. Глава края нацелил Татьяну Поваляеву на предстоящую избирательную кампанию в краевой парламент.
Эксперты отмечают, что губернатор использует разные каналы коммуникации для погружения в проблематику муниципальных образований. И сейчас уже можно смело говорить, что такого внимания, как при Михаиле Дегтяреве муниципалитеты Хабаровского края не получали от краевых властей никогда. Губернатор постоянно контактирует с главами, по несколько раз побывал в каждом районе, вывел на новый уровень практику выездных заседаний правительства, чтобы приобщить к пониманию проблематики на местах и краевых чиновников.