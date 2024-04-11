Суд отказал Трампу в переносе заседаний по делу Сторми Дэниелс

Основное обвинение в отношении Дональда Трампа по делу, которое ведет Хуан Мерчан, касается его причастности к нецелевому расходованию средств на президентскую кампанию 2016 года. Следствие утверждает, что через своего бывшего адвоката Майкла Коэна экс-президент выплатил Сторми Дэниелс $130 тыс. из избирательного фонда, чтобы та умолчала о связи с ним. Об этой выплате сам господин Коэн рассказал в 2019 году, согласившись сотрудничать со следствием по делу о подделке документов. Господин Трамп связь с порноактрисой отрицает, а обвинение считает «политически мотивированным».