Суд отказал Трампу в переносе заседаний по делу Сторми Дэниелс

В конце февраля Верховный суд сообщил, что рассмотрит ходатайство защиты Дональда Трампа о пересмотре решения аппеляцинного суда, который заявил об отсутствии у экс-президента иммунитета от юридического преследования. Слушания начнутся 25 апреля.
Вместе с тем представители господина Трампа требуют отстранить от дела судью Хуана Мерчана и отменить несколько его решений. В частности, защита считает, что судья превысил свои полномочия, отказавшись откладывать заседания до решения Верховного суда. Дональд Трамп считает, что при учете иммунитета, некоторые пункты обвинения могут быть отозваны.
Хуан Мерчан, в свою очередь, утверждал, что запрос об иммунитете от юридического преследования несвоевременен. У адвокатов господина Трампа, считает судья, была возможность поднять этот вопрос задолго до начала рассмотрения дела. Судебный процесс должен начаться 15 апреля.
Основное обвинение в отношении Дональда Трампа по делу, которое ведет Хуан Мерчан, касается его причастности к нецелевому расходованию средств на президентскую кампанию 2016 года. Следствие утверждает, что через своего бывшего адвоката Майкла Коэна экс-президент выплатил Сторми Дэниелс $130 тыс. из избирательного фонда, чтобы та умолчала о связи с ним. Об этой выплате сам господин Коэн рассказал в 2019 году, согласившись сотрудничать со следствием по делу о подделке документов. Господин Трамп связь с порноактрисой отрицает, а обвинение считает «политически мотивированным».