Лукашенко отправится с рабочим визитом в Москву

Предполагается, что стороны обсудят двустороннее сотрудничество в разных сферах, также внимание будет уделено вопросам, которые требуют рассмотрения на высшем уровне. Кроме того, в планах — обсуждение региональной и международной обстановки, координации действий по реагированию на вызовы и угрозы.