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Лукашенко отправится с рабочим визитом в Москву

МИНСК, 11 апр — Sputnik. Глава Беларуси Александр Лукашенко сегодня начнет свой рабочий визит в Российскую Федерацию.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщил накануне Telegram-канал «Пул Первого», в рамках визита в четверг состоится встреча Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным в формате «один на один».

Предполагается, что стороны обсудят двустороннее сотрудничество в разных сферах, также внимание будет уделено вопросам, которые требуют рассмотрения на высшем уровне. Кроме того, в планах — обсуждение региональной и международной обстановки, координации действий по реагированию на вызовы и угрозы.

На следующий день, в пятницу, Лукашенко и Путин поучаствуют в мероприятии по случаю Дню космонавтики.

По сообщению «Пула Первого», будут подведены итоги завершившейся в минувшую субботу миссии на МКС, в которой приняла участие первый космонавт Беларуси Марина Василевская. Президенты пообщаются с космонавтами и обсудят перспективы взаимодействия в космосе.

Встреча в январе

Напомним, в предыдущий раз Лукашенко и Путин встречались в январе этого года.

27 января они приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных 80-летию полного снятия блокады Ленинграда, в этот же день главы государств пообщались в неформальной обстановке.

После, 28 января, президенты Беларуси и России по видеосвязи приняли участие в церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде. Затем состоялась двустороння встреча.

Лукашенко Александр
Путин Владимир