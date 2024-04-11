Лукашенко отправится с рабочим визитом в Москву

Как сообщил накануне Telegram-канал «Пул Первого», в рамках визита в четверг состоится встреча Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным в формате «один на один».
Предполагается, что стороны обсудят двустороннее сотрудничество в разных сферах, также внимание будет уделено вопросам, которые требуют рассмотрения на высшем уровне. Кроме того, в планах — обсуждение региональной и международной обстановки, координации действий по реагированию на вызовы и угрозы.
На следующий день, в пятницу, Лукашенко и Путин поучаствуют в мероприятии по случаю Дню космонавтики.
По сообщению «Пула Первого», будут подведены итоги завершившейся в минувшую субботу миссии на МКС, в которой приняла участие первый космонавт Беларуси Марина Василевская. Президенты пообщаются с космонавтами и обсудят перспективы взаимодействия в космосе.
Встреча в январе
Напомним, в предыдущий раз Лукашенко и Путин встречались в январе этого года.
27 января они приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных 80-летию полного снятия блокады Ленинграда, в этот же день главы государств пообщались в неформальной обстановке.
После, 28 января, президенты Беларуси и России по видеосвязи приняли участие в церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде. Затем состоялась двустороння встреча.