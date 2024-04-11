В Гагаузии пообещали сделать все для сохранения связи Молдавии и России

«Контакты Республики Молдова с Российской Федерацией приближаются к нулю. Каждый раз, шаг за шагом, наши связи стараются уничтожить. Мы будем делать все возможное, чтобы наши связи не прекращались, потому что для нас Российская Федерация — стратегический исторический партнер. Мы об этом не забываем», — сказал Константинов.