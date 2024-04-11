В Гагаузии пообещали сделать все для сохранения связи Молдавии и России

«Контакты Республики Молдова с Российской Федерацией приближаются к нулю. Каждый раз, шаг за шагом, наши связи стараются уничтожить. Мы будем делать все возможное, чтобы наши связи не прекращались, потому что для нас Российская Федерация — стратегический исторический партнер. Мы об этом не забываем», — сказал Константинов.
Он отметил, что в Гагаузии знают, что Россия не только партнер, но друг и защитник, и уверены, что в сложное время Москва «подаст руку помощи своим близким, с которыми вместе проживала века».
Председатель парламента указал, что в школах Гагаузии обучение идет на русском языке, а это не нравится руководству Молдавии.
«Нашему руководству не нравится, что наши взгляды другие. Нашему руководству не нравится другая точка зрения в Гагаузии, наши идеи. Как тогда говорить о демократии, если каждый человек имеет свободу выражения? Должны, наверное, по этому пути идти? Я уверен, что постепенно это все успокоится и (руководство Молдавии — ред.) начнет понимать», — заключил Константинов.