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В Гагаузии пообещали сделать все для сохранения связи Молдавии и России

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Контакты Молдавии и России приближаются к нулю, но Гагаузия сделает все возможное, чтобы сохранить связи двух стран, заявил РИА Новости председатель народного собрания автономии Дмитрий Константинов.

Источник: CC BY 2.0 / Guttorm Flatabø / Welcome to Gagauzia

«Контакты Республики Молдова с Российской Федерацией приближаются к нулю. Каждый раз, шаг за шагом, наши связи стараются уничтожить. Мы будем делать все возможное, чтобы наши связи не прекращались, потому что для нас Российская Федерация — стратегический исторический партнер. Мы об этом не забываем», — сказал Константинов.

Он отметил, что в Гагаузии знают, что Россия не только партнер, но друг и защитник, и уверены, что в сложное время Москва «подаст руку помощи своим близким, с которыми вместе проживала века».

Председатель парламента указал, что в школах Гагаузии обучение идет на русском языке, а это не нравится руководству Молдавии.

«Нашему руководству не нравится, что наши взгляды другие. Нашему руководству не нравится другая точка зрения в Гагаузии, наши идеи. Как тогда говорить о демократии, если каждый человек имеет свободу выражения? Должны, наверное, по этому пути идти? Я уверен, что постепенно это все успокоится и (руководство Молдавии — ред.) начнет понимать», — заключил Константинов.