Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Анатолия Быкова на днях этапируют в Карелию

Бывший депутат заксобрания Красноярского края и бизнесмен Анатолий Быков будет отбывать срок в Карелии.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

«На днях Анатолия Быкова этапируют в ИК. Из 20 лет, назначенных ему судом, бизнесмен три года провел в СИЗО Красноярска», — пишет издание.

Напомним, по совокупности всех приговоров Анатолий Быков проведет в тюрьме 20 лет. Кроме того, Быков должен заплатить 7 млн ущерба потерпевшей.

По версии следствия, в 1998 году Быков, являясь руководителем созданного им преступного сообщества, из личных неприязненных отношений, а также в целях усиления своего влияния в криминальном мире, поручил руководителю подчиненной преступной группы убить своего потенциального конкурента в криминальной среде.

Три участника организованной группы несколько дней выслеживали жертву, после чего в ночь с 17 на 18 июня 1998 году около дома № 187 по улице Тимошенкова двое мужчин из двух газовых пистолетов, переделанных под стрельбу боевыми патронами, не менее 6 раз выстрелили в потерпевшего.

Ранее Быков был осужден за организацию убийства двух лиц — Александра Наумова и Кирилла Войтенко и подстрекательство к убийству по найму Андрея Неколова.