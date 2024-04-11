СМИ: Анатолия Быкова на днях этапируют в Карелию

«На днях Анатолия Быкова этапируют в ИК. Из 20 лет, назначенных ему судом, бизнесмен три года провел в СИЗО Красноярска», — пишет издание.

Напомним, по совокупности всех приговоров Анатолий Быков проведет в тюрьме 20 лет. Кроме того, Быков должен заплатить 7 млн ущерба потерпевшей.

По версии следствия, в 1998 году Быков, являясь руководителем созданного им преступного сообщества, из личных неприязненных отношений, а также в целях усиления своего влияния в криминальном мире, поручил руководителю подчиненной преступной группы убить своего потенциального конкурента в криминальной среде.

Три участника организованной группы несколько дней выслеживали жертву, после чего в ночь с 17 на 18 июня 1998 году около дома № 187 по улице Тимошенкова двое мужчин из двух газовых пистолетов, переделанных под стрельбу боевыми патронами, не менее 6 раз выстрелили в потерпевшего.