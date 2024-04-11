В Гагаузии раскритиковали Санду за отказ от сотрудничества с Россией

«Наверное, уже все жители Молдовы могут об этом сказать, что она (Санду — ред.) и ее команда сами нагнетают обстановку без аргументов. Почему-то они во всех бедах сразу винят Российскую Федерацию, хотя этого абсолютно никто не видит. Понятно, что пока эта команда будет у власти, будут страдать жители нашей республики в целом, не только Гагаузии», — сказал Константинов, комментируя высказывание Санду о том, что она не видит возможности для продолжения отношений стратегического партнерства с Россией.