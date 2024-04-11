В Гагаузии раскритиковали Санду за отказ от сотрудничества с Россией

«Наверное, уже все жители Молдовы могут об этом сказать, что она (Санду — ред.) и ее команда сами нагнетают обстановку без аргументов. Почему-то они во всех бедах сразу винят Российскую Федерацию, хотя этого абсолютно никто не видит. Понятно, что пока эта команда будет у власти, будут страдать жители нашей республики в целом, не только Гагаузии», — сказал Константинов, комментируя высказывание Санду о том, что она не видит возможности для продолжения отношений стратегического партнерства с Россией.
Он добавил, что в связи с отказом официального Кишинева сотрудничать с Россией, все жители Молдавии несут большие финансовые потери.
«Наверное, вы даже не в курсе, что Молдавская Республика, жители Молдовы имеют такие расценки, такие тарифы на газ, что в мировом масштабе нигде таких цен нет… Почему-то когда сегодня заключаются контракты на газ, они все время какие-то секретные, никому не объявляют по чем покупают», — отметил председатель собрания.