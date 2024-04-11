Виталий Хоценко рассказал о подготовке омских аграриев к полевым работам

«Отрасль в полном объёме обеспечена удобрениями и семенами. Готовность техники и сельхозорудий на данный момент составляет 97%. Общая площадь ярового сева в этом году составит более 2,9 млн гектаров», — отметил Виталий Хоценко, губернатор Омской области.