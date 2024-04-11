Виталий Хоценко рассказал о подготовке омских аграриев к полевым работам

Омские аграрии продолжают готовиться к предстоящим весенним полевым работам. Завершается ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. В этом году на сельхозугодия региона выйдут порядка 8 500 тракторов, 10 200 сеялок, 785 посевных комплексов.
«Отрасль в полном объёме обеспечена удобрениями и семенами. Готовность техники и сельхозорудий на данный момент составляет 97%. Общая площадь ярового сева в этом году составит более 2,9 млн гектаров», — отметил Виталий Хоценко, губернатор Омской области.
Посевная площадь в этом году на 13 000 гектаров превысит показатели прошлого года. Будет увеличен посев рапса, яровых зерновых, зернобобовых и кормовых культур.
Отметим, в 2024 году на господдержку сельскохозяйственной отрасли направлено 2,5 млрд рублей. Часть средств омские аграрии уже получили на закупку материалов для предстоящей посевной.