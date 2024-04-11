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В Крыму не будут проводить массовые мероприятия на майские праздники

В Крыму не будут проводить массовые мероприятия в мае 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму не планируют проводить массовые мероприятия во время майских праздников. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

Руководитель регионального парламента напомнил, что в связи с проведением специальной военной операции на полуострове действует желтый уровень опасности. Поэтому по соображениям безопасности проводить массовые мероприятия на майские праздники в Крыму не будут.

— И это правильно. Время для массовых мероприятий придет после новой победы, — заявил Константинов в интервью «Парламентской газете».

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