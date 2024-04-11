В Крыму не будут проводить массовые мероприятия на майские праздники

В Крыму не планируют проводить массовые мероприятия во время майских праздников. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
Руководитель регионального парламента напомнил, что в связи с проведением специальной военной операции на полуострове действует желтый уровень опасности. Поэтому по соображениям безопасности проводить массовые мероприятия на майские праздники в Крыму не будут.
— И это правильно. Время для массовых мероприятий придет после новой победы, — заявил Константинов в интервью «Парламентской газете».