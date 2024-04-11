Замглавы Самары Максим Харитонов покинул пост

Но фамилия Харитонова в последнее время фигурировала в скандальной истории. Напомним, ранее сообщалось, что несколько чиновников мэрии ездили в командировку в Объединенные Арабские Эмираты для участия в образовательном проекте для 100 крупнейших городов РФ. И, по данным прокуратуры, чиновники незаконно компенсировали себе деньги, потраченные на поездку, из бюджета. Тогда прокуратура подала в суд иск с требованием вернуть необоснованно потраченные деньги. Сообщалось, что суд частично удовлетворил иск. Кстати, после этой истории под уголовное дело подпал теперь уже бывший руководитель департамента градостроительства Самары Сергей Шанов. Последнему назначили штраф.