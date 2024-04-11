Стремительным Комратом

Глава Гагаузии Евгения Гуцул обвиняет молдавские власти в ущемлении прав и полномочий автономии.
Происходящее в Молдавии стало походить на закручивающуюся спираль противостояния, как в начале 90-х. Тогда в стране появились две горячие точки. Одна — это Приднестровье, где дело кончилось вооруженным конфликтом и появлением непризнанной республики, а вторая — Гагаузия. Гагаузы, как и жители левобережья Днестра, провозгласили в 1990 году независимую от Кишинева республику. Четыре года спустя решение проблемы было найдено — Кишинев и Комрат договорились, и южный регион получил автономию в составе Молдавии. Сейчас и Приднестровье, и Гагаузия снова кажутся зонами нестабильности.
«Молдова перешла к давлению, к шантажу, к экономическому давлению, политическому давлению, пользуясь тем, что есть внешний фактор, к сожалению, есть война в Украине», — заявил приднестровский лидер Вадим Красносельский 9 апреля. А это цитата из опубликованного 10 апреля интервью лидера Гагаузии Евгении Гуцул «РИА Новости»: «На сегодняшний день голос Гагаузии не слышен на уровне правительства. Сегодня всячески игнорируются права и полномочия Гагаузии. К сожалению, как пришли (президент Молдавии.— “Ъ”) Майя Санду и ее партия к власти, все больше ущемляются права и полномочия Гагаузской автономии».
Интервью госпожа Гуцул давала в Москве, куда прилетела через месяц после поездки в Сочи, где пообщалась с президентом России Владимиром Путиным. После сочинской встречи Евгения Гуцул рассказала, что «сообщила Владимиру Владимировичу о беззаконных действиях власти в Молдове, которая мстит (гагаузам.— “Ъ”) за гражданскую позицию и верность национальным интересам».
На этот раз вместе с главой Гагаузии в Россию отправился еще и председатель местного парламента — Народного собрания — Дмитрий Константинов. Он и Евгения Гуцул 9 апреля на встрече с председателем Промсвязьбанка Петром Фрадковым подписали соглашение о сотрудничестве в финансово-кредитной сфере. Как потом сообщила Евгения Гуцул в своем Telegram-канале, «каждому жителю Гагаузии, кто оформит заявление, Промсвязьбанк в удаленном режиме откроет счет»: «На данный счет начиная с 1 мая будут поступать средства в размере 2 тыс. леев (около $100.— “Ъ”) для всех пенсионеров и бюджетников». Надбавки начнут выплачивать с 1 мая. Их смогут получить около 25 тыс. человек, а начисляться они будут через платежную систему «Мир» (в Молдавии не работает).
Таким образом, жителям региона обещана прямая денежная помощь. Источник финансирования пока неизвестен.
За поездки в Россию Евгению Гуцул критикуют. В недавнем интервью изданию Nokta Майя Санду прокомментировала активность главы Гагаузии на российском направлении: «Не понимаю, как люди не видят, где мир, а где война. Люди в Комрате, которые ездят туда, считают, что война — это нормально. Не понимаю этих людей».
Как раз в среду Майя Санду посетила Гагаузию, где провела встречу с мэрами и руководителями региональных служб, а также выступила перед студентами. При этом в Комрате ее встречали протестующие. «Майя Санду решила приехать в Гагаузию, пока я в рабочей поездке. Мы, гагаузы, гостеприимный народ. Почему президент не приезжает официально, а делает это исподтишка?! Зовет не башкана (главу региона.— “Ъ”), а только избранных людей на встречу. Конечно, власть в очередной раз продемонстрировала свое отношение к гагаузам», — написала госпожа Гуцул в своем Telegram-канале.
Майя Санду с Евгенией Гуцул не просто не общается. Уже скоро год, как глава государства не утверждает руководителя автономии членом правительства, которым глава Гагаузии является по должности. Причина — аффилированность госпожи Гуцул с беглым молдавским бизнесменом Иланом Шором. Он, напомним, заочно приговорен молдавским судом к 15 годам тюрьмы за незаконный вывод из трех молдавских банков в 2014 году $1 млрд. Сначала Илан Шор жил в Израиле, а теперь обосновался в Москве, откуда продолжает попытки влиять на молдавскую внутреннюю политику. Евгения Гуцул в 2023 году выиграла выборы главы Гагаузии исключительно благодаря поддержке Илана Шора — в основном финансовой.
«Она каким-то случайным образом оказалась вот в этих хитросплетениях политических и используется Иланом Шором в этом негативе в отношениях с Кишиневом».
Илан Шор и Евгения Гуцул настаивают: Молдавии, которая готовится к началу переговоров с Брюсселем о членстве в ЕС, нужно свернуть с пути в Евросоюз. «Я и многие жители, и даже большинство жителей Гагаузии, и даже в Молдове против того, чтобы Молдова вступила в Европейский союз», — говорит госпожа Гуцул. Илан Шор заявляет, что республике нужно вступать не в ЕС, а в Евразийский экономический союз.
В Приднестровье о евроинтеграции высказываются аккуратнее, но тоже со скепсисом. «Мы — отдельный субъект международных отношений. За нас не может решать ни ЕС, ни Молдова. Поэтому, если соседняя страна хочет куда-то вступить, — пожалуйста, а мы сами определяем свою судьбу», — заявлял в январе приднестровский лидер Красносельский.
У Тирасполя своя линия конфликта с Кишиневом. В ней больше экономики. Там недовольны постепенным распространением на территорию непризнанного Приднестровья молдавской юрисдикции. В начале года в Молдавии вступил силу новый Таможенный кодекс, отменивший льготы для приднестровских компаний, существовавшие десятки лет. В феврале в Приднестровье провели съезд депутатов всех уровней, на котором Россию попросили о дипломатической защите.
«Развитие ситуации в Гагаузии и в Приднестровье — не связанные процессы. Гагаузия — внутриполитический конфликт между центром и автономией, куда примешиваются общенациональные политические дела, Шор. Это все часть политического противостояния», — говорит в беседе с «Ъ» бывший вице-премьер Молдавии по реинтеграции, глава неправительственной организации Initiative 4 Peace Александр Фленкя. В Приднестровье, продолжает он, своя история: «Там экономические претензии к Кишиневу». При этом, отмечает эксперт, Москва пытается использовать обе ситуации в свою пользу.
Осенью этого года, предположительно в октябре, в Молдавии вопрос о евроинтеграции будет вынесен на референдум. И если большинство избирателей выскажутся за европейский вектор, этот курс будет закреплен в конституции. Заявления Тирасполя и Комрата о несогласии двигаться в направлении ЕС создают впечатление раскола и наличия внутри республики внутреннего конфликта, чреватого непредсказуемым развитием.
В Москве за ситуацией в Молдавии следят пристально и комментируют ее регулярно. Кишинев подвергают жесткой критике, а Тирасполь и Комрат — поддерживают.
«Сегодняшнее молдавское руководство не является самостоятельным механизмом. Это очередной геополитический проект коллективного Запада», — говорил в феврале на «правительственном часе» в Госдуме глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отмечал, что молдавские власти не желают «возобновлять равноправные, нацеленные на урегулирование контакты с Тирасполем», а «в отношении Гагаузии они объявили, что не будет никаких дотаций из государственного бюджета регионам, выступающим против сближения с Евросоюзом». «Но у нас там (в Приднестровье.— “Ъ”) все-таки 200 тыс. граждан проживает. И конечно же, мы их судьбой озабочены и не позволим, чтобы они стали жертвами очередной западной авантюры», — заключил тогда российский министр.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о Молдавии, предпочитает более яркие образы: «Продолжаются репрессии в отношении русскоязычных СМИ» (7 февраля); «Предпродажная подготовка Молдавии под натовские стандарты ведется Кишиневом на системной основе» (14 февраля); «У Европы разные были проекты. И Гитлер, и нацизм, и фашизм — это тоже европейские проекты. Так куда же втягивают Молдавию и ее народ?» (28 февраля).
Вице-спикер Народного собрания Гагаузии Александр Тарнавский убежден, что обострение ситуации в автономии выгодно Илану Шору: «Он использует регион для нагнетания конфликта с Кишиневом». «Между Комратом и Кишиневом существуют разногласия, и они существовали на протяжении всего периода существования автономии в независимом государстве Республика Молдова. Но сейчас эти отношения ухудшились, потому что была избрана Евгения Гуцул. Она была избрана с политической поддержкой Илана Шора, а этот человек признан виновным в совершении банковских махинаций. Она не просто не прекратила политических отношений с Иланом Шором, но и все время их пропагандирует. Это вызывает негатив у официального Кишинева», — говорит господин Тарнавский. Политик убежден, что почвы для реальной эскалации в автономии нет, хотя экономической ситуацией люди там и недовольны. «Внешнее впечатление, что все идет к взрыву, иллюзорно», — уверен он.
Ирина Влах, восемь лет руководившая Гагаузией до Евгении Гуцул, считает так же. «Я в такой сценарий (в эскалацию.— “Ъ”) не верю. И я убеждена, что сами люди этого не хотят. Я восемь лет возглавляла Гагаузскую автономию. Я знаю, чем живут люди в автономии. Это настоящие патриоты Республики Молдова. Они любят эту страну. У всех очень хорошие отношения с людьми из других регионов, нас связывает очень многое. Поэтому я не верю в такие сценарии», — отметила она в беседе с «Ъ».
Впрочем, стоит ожидать, что перед намеченным на осень референдумом, который совместят с выборами президента Молдавии, Гагаузия и Приднестровье будут чаще напоминать о себе. «Президентские выборы — ставки высоки. Гагаузия будет мобилизована, что будет несложно, учитывая политические настроения там», — полагает Александр Фленкя.