Стремительным Комратом

Вице-спикер Народного собрания Гагаузии Александр Тарнавский убежден, что обострение ситуации в автономии выгодно Илану Шору: «Он использует регион для нагнетания конфликта с Кишиневом». «Между Комратом и Кишиневом существуют разногласия, и они существовали на протяжении всего периода существования автономии в независимом государстве Республика Молдова. Но сейчас эти отношения ухудшились, потому что была избрана Евгения Гуцул. Она была избрана с политической поддержкой Илана Шора, а этот человек признан виновным в совершении банковских махинаций. Она не просто не прекратила политических отношений с Иланом Шором, но и все время их пропагандирует. Это вызывает негатив у официального Кишинева», — говорит господин Тарнавский. Политик убежден, что почвы для реальной эскалации в автономии нет, хотя экономической ситуацией люди там и недовольны. «Внешнее впечатление, что все идет к взрыву, иллюзорно», — уверен он.