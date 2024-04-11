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Изменения в миграционной политике Челябинской области

Миграционная политика Челябинской области будет ужесточена в отношении патентов и программы переселения соотечественников. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер на встрече с главами муниципалитетов 10 апреля.

Источник: пресс-служба губернатора

«Я могу заранее озвучить, по этой программе смогут к нам приезжать только те, у кого есть высшее образование, чтобы резко сократить поток людей. Раньше у нас в квалификационном требовании было просто наличие школьного образования. Будем в этом смысле ужесточать правила и порядки, коллеги», — заявил губернатор Челябинской области.