Изменения в миграционной политике Челябинской области

«Я могу заранее озвучить, по этой программе смогут к нам приезжать только те, у кого есть высшее образование, чтобы резко сократить поток людей. Раньше у нас в квалификационном требовании было просто наличие школьного образования. Будем в этом смысле ужесточать правила и порядки, коллеги», — заявил губернатор Челябинской области.