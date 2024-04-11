Президент Финляндии призвал воздерживаться от воинственной риторики в адрес России

Стубб, как пишет издание, указал на то, что воинственная риторика отвлекает европейские государства от того, на чем им действительно необходимо сосредоточиться: немедленной помощи Киеву и подготовке собственных вооруженных сил к возможному конфликту. Как отмечает газета, финский лидер призвал европейские страны уже сейчас «стать более финскими», пояснив, что нужно быть «подготовленнее». «Меня несколько беспокоят эти довольно воинственные разговоры о том, что Москва собирается протестировать статью 5 [пункт о коллективной обороне Североатлантического альянса] и что Европа будет следующей на очереди. Я думаю, что нам следует подготовиться к этому, но я думаю, что это крайне маловероятно», — заявил он Financial Times.