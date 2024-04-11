Молдова начинает переговоры с США о продаже земли в Кишиневе под здания посольства

В состав переговорщиков со стороны кабмина вошли: генеральный секретарь правительства Артур Мижа, министр культуры Серджиу Продан, глава Агентства госсобственности Роман Кожухарь, представители МИД, госсекретарь Минэкономразвития, представители Минюста, Министерства инфраструктуры регионального развития, а также Агентства геодезии, картографии и кадастра.
«В ходе переговоров будет утвержден текст соглашения, сумма и другие технические детали. Напомним, что деньги за использование земли на улице Тигина, планируется выделить на создание Центра культуры и современного искусства Universul, ремонт спортивных школ по всей стране и проект нового Национального стадиона», — заявил Мижа.
Напомним, что предварительная сумма продажи участка площадью 5,2 га в центре Кишинева — 15 миллионов евро.
На заседании правительства не прозвучало ни одного голоса против, не было и воздержавшихся. Единодушие коллег отметил глава кабинета министров Дорин Речан.