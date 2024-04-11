Молдова начинает переговоры с США о продаже земли в Кишиневе под здания посольства

«В ходе переговоров будет утвержден текст соглашения, сумма и другие технические детали. Напомним, что деньги за использование земли на улице Тигина, планируется выделить на создание Центра культуры и современного искусства Universul, ремонт спортивных школ по всей стране и проект нового Национального стадиона», — заявил Мижа.