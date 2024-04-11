Губернатор обратился к воронежцам в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

Губернатор Воронежской области Александр Гусев и спикер облдумы Владимир Нетесов обратились к воронежцам в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Слова первых лиц региона опубликовала пресс-служба облправительства в четверг, 11 апреля.
— По прошествии десятилетий мы по-прежнему преклоняемся перед всеми, кто испытал на себе нечеловеческие пытки и муки в фашистских застенках. Чтим память узников, погибших в чудовищных условиях, и тех, кто ушел от нас уже в мирное время, — сказали Александр Гусев и Владимир Нетесов.
Первые лица региона отметили, что остается все меньше свидетелей тех жутких событий, а значит священный долг современных поколений — делать максимально возможное для сохранения исторической правды о сущности нацизма.
— Ведь сейчас мы видим, что среди административной верхушки даже стран, пострадавших от фашизма в годы Второй мировой войны, есть те, кто готов его оправдать и возродить. Сегодня наш мощный инструмент противодействия таким попыткам — специальная военная операция. Россия вынуждена преподать очередной урок мировым военно-политическим невеждам. Хочется верить, что дата 11 апреля, ставшая одновременно и символом огромной трагедии, и примером стойкости людей разных национальностей, послужит для всей планеты напоминанием о ценности человеческой жизни и равноправных международных отношений, — говорится в обращении.