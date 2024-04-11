Губернатор обратился к воронежцам в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

— Ведь сейчас мы видим, что среди административной верхушки даже стран, пострадавших от фашизма в годы Второй мировой войны, есть те, кто готов его оправдать и возродить. Сегодня наш мощный инструмент противодействия таким попыткам — специальная военная операция. Россия вынуждена преподать очередной урок мировым военно-политическим невеждам. Хочется верить, что дата 11 апреля, ставшая одновременно и символом огромной трагедии, и примером стойкости людей разных национальностей, послужит для всей планеты напоминанием о ценности человеческой жизни и равноправных международных отношений, — говорится в обращении.