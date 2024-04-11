Рустам Минниханов прибыл в китайский город Чанчунь

Раис РТ Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в город Чанчунь в Китай. Цели визита — укрепление экономических связей, обмен опытом и развитие совместных проектов между регионами.
В рамках своего пребывания Рустам Минниханов посетит ряд ключевых предприятий провинции, что позволит ознакомиться с инновационными разработками и технологиями китайских коллег.
Ранее Рустам Минниханов принял участие в дипломатическом форуме в Турции. Российскую делегацию на форуме возглавил министр иностранных дел Российской Федерации.