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Рустам Минниханов прибыл в китайский город Чанчунь

Город находится в провинции Цзилинь.

Источник: Татарстан 24

Раис РТ Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в город Чанчунь в Китай. Цели визита — укрепление экономических связей, обмен опытом и развитие совместных проектов между регионами.

В рамках своего пребывания Рустам Минниханов посетит ряд ключевых предприятий провинции, что позволит ознакомиться с инновационными разработками и технологиями китайских коллег.

Ранее Рустам Минниханов принял участие в дипломатическом форуме в Турции. Российскую делегацию на форуме возглавил министр иностранных дел Российской Федерации.