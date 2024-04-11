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Парламент Казахстана принял закон о семейно-бытовом насилии

Депутаты Сената 11 апреля одобрили в двух чтениях поправки в закон по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Источник: pexels

Цель закона — усовершенствование правовых, экономических, социальных, институциональных и организационных основ государственной политики по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей.

Среди основных задач закона:

  • криминализация побоев и умышленного причинения легкого вреда здоровью путем их перенесения из Кодекса об административных правонарушений в Уголовный кодекс Казахстана;
  • ужесточение ответственности путем исключения наказания в виде ограничения свободы по статье 106 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и статье 107 «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»;
  • исключение возможности примирения сторон по преступлениям, связанным с физическим насилием и жестоким обращением в отношении несовершеннолетних;
  • установление пожизненного лишения свободы за убийство малолетнего лица, совершение изнасилования в отношении малолетнего и за насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего путем исключения других альтернативных мер наказания, предусмотренных в действующих нормах Уголовного кодекса;
  • криминализация приставания сексуального характера к лицам, не достигшим 16-летнего возраста, путем введения в Уголовный кодекс новой статьи 121−1.

Среди других поправок: расширение основ брачно-семейного законодательства новыми принципами, такими как укрепление и продвижение традиционных семейных ценностей и другими, а также расширение компетенции местных представительных и исполнительных органов по укреплению института брака и семьи, социально-экономической поддержке, выявлению и организации оказания всесторонней поддержки лицам (семьям), находящимся в трудной жизненной ситуации.

В целом, законом предусматривается внесение изменений и дополнений в 15 законодательных актов, в том числе в семь кодексов и восемь законов.

Ожидаемые результаты закона: усиление защиты прав женщин и безопасности детей, усиление защиты детей от сексуального насилия, снижение случаев самоубийства и приставаний сексуального характера, улучшение условий для семей, находящихся в трудных жизненных ситуациях, улучшение качества специальных социальных услуг, укрепление института брака и семьи.

Отметим, над законопроектом работала большая группа, состоящая из экспертов, Нацкомиссии по правам женщин, уполномоченных по правам детей, госорганов и адвокатов. В феврале документ приняли депутаты Мажилиса.