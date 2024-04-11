Медведев назвал слова Байдена о помощи Украине абсолютным злом

«Ибо он сказал: “Убивайте друг друга дальше. Чем больше погибнет людей, тем лучше. Хочу как можно больше смертей…”. Вот уж воистину “и я взглянул, и вот, конь бледный, и на нём всадник, которому имя “смерть”; и ад следовал за ним” (Откровение ап. Иоанна Богослова (Апокалипсис) 6:8). Поэтому чем скорее всадник на бледном коне заберёт с собой Джо́зефа Робине́тта Ба́йдена, тем лучше будет для нашего страдающего мира», — написал Медведев.