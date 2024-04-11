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Медведев назвал слова Байдена о помощи Украине абсолютным злом

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал абсолютным злом слова президента США Джо Байдена о том, что исход конфликта на Украине зависит от решений конгресса США по финансовой помощи.

Источник: © РИА Новости

«Заявление Байдена — абсолютное зло. Ибо он сказал: “Убивайте друг друга дальше. Чем больше погибнет людей, тем лучше. Хочу как можно больше смертей…”», — написал он.

Байден выразил уверенность, что конфликт на Украине закончится после того, как конгресс США проголосует за выделение новой поддержки Киеву. При этом американский лидер проигнорировал неоднократно повторенный вопрос журналистов о том, есть ли у США план по установлению мира на Украине.

«Ибо он сказал: “Убивайте друг друга дальше. Чем больше погибнет людей, тем лучше. Хочу как можно больше смертей…”. Вот уж воистину “и я взглянул, и вот, конь бледный, и на нём всадник, которому имя “смерть”; и ад следовал за ним” (Откровение ап. Иоанна Богослова (Апокалипсис) 6:8). Поэтому чем скорее всадник на бледном коне заберёт с собой Джо́зефа Робине́тта Ба́йдена, тем лучше будет для нашего страдающего мира», — написал Медведев.

Байден Джо
Медведев Дмитрий