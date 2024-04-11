ФСБ обнародует документы о зверствах нацистских карателей в Крыму

«В начале марта 1942 года на территорию психиатрической больницы утром прибыл отряд германских военнослужащих… в течение дня на специальной автомашине-душегубке вывезли из больницы всех находящихся в ней больных в количестве примерно до 500 человек, которые были уничтожены… Среди больных было 50 детей в возрасте от 8 до 15 лет, которые также были умерщвлены в душегубке».