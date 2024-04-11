Башкан Гагаузии вернулась в Молдову и рассказала о планах

«Каждый раз, когда Евгения Александровна прилетает из Российской Федерации, мы все очень переживаем. Потому что видим, какое давление оказывается на башкана Гагаузии и поддерживаем ее», — рассказала корреспонденту Sputnik одна из встречавших.
Прибывшая к зданию аэропорта полиция вывела большую часть встречающих за пределы здания аэровокзала. У здания аэропорта башкана Гагаузии Евгению Гуцул встречают криками «Браво».
«Наши друзья и партнеры в Российской Федерации всегда нас будут поддерживать», — отметила Гуцул, выйдя к встречающим.
Позже башкан опубликовала в своем Telegram слова благодарности всем, кто пришел встречать ее в аэропорту.
«Глубоко тронута искренней и радостной встречей с жителями автономии, которые массово приехали в международный аэропорт Кишинева, чтобы поддержать меня. Наша команда выходит к народу с гордо поднятой головой, потому что нам есть что показать, что рассказать, в отличие от президента республики Молдовы Майи Санду, которая приезжая сюда, проезжает через поля, лишь бы не отвечать на вопросы жителей Гагаузии».
По ее словам, в рамках визита в Москву представители руководства Гагаузии достигли сразу нескольких договоренностей с российской стороной.
«Вместе с нашими партнерами — российским банком “Промсвязьбанк” — мы нашли решение, как обеспечить выплаты надбавок к пенсиям гагаузским пенсионерам уже с первого мая! Мы поможем и нашим бюджетникам, которые получают одни из самых низких зарплат по экономике».
Уже к 1 мая пенсионеры и бюджетники Гагаузии смогут получить финансовую помощь от партнеров из России, заявила Гуцул.