Башкан Гагаузии вернулась в Молдову и рассказала о планах

«Глубоко тронута искренней и радостной встречей с жителями автономии, которые массово приехали в международный аэропорт Кишинева, чтобы поддержать меня. Наша команда выходит к народу с гордо поднятой головой, потому что нам есть что показать, что рассказать, в отличие от президента республики Молдовы Майи Санду, которая приезжая сюда, проезжает через поля, лишь бы не отвечать на вопросы жителей Гагаузии».