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Раис РТ возложил цветы к памятнику советским летчикам в Чанчуне

С 1932 по 1945 годы Чанчунь был оккупирован Японией.

Источник: Татарстан 24

Раис Татарстана Рустам Минниханов возложил цветы к памятнику советским летчикам в Чанчуне. В период с 1932 по 1945 годы Чанчунь был оккупирован Японией и носил название Синьцзин.

В августе 1945 года на аэродром города был высажен воздушный десант Забайкальского фронта в составе одиннадцати человек, а на следующий день в город вступили части шестой гвардейской танковой армии. Так город был освобожден от многолетней оккупации.

На лицевой стороне памятника имеется надпись на русском языке: «Вечная слава героям, павшим в боях за честь и победу Советского Союза», спустя годы была добавлена надпись по-китайски: «Вечная слава советским героям. Все жители г. Чанчунь».

Ранее мы писали, что Раис РТ Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в город Чанчунь в Китай. Цели визита — укрепление экономических связей, обмен опытом и развитие совместных проектов между регионами.