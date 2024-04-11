За убийство детей вводят пожизненное лишение свободы

Сенат принял проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей» и сопутствующий документ, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
«Основной закон предусматривает внесение изменений и дополнений в 15 законодательных актов РК, в том числе в семь кодексов и восемь законов. Сопутствующий закон предусматривает внесение поправок в Кодекс “Об административных правонарушениях”. Устанавливается административная ответственность за травлю (буллинг, кибербуллинг) несовершеннолетних и за принудительную высадку из общественного транспорта ребенка, не достигшего 16-летнего возраста, и другие поправки», — сказала депутат сената Жанна Асанова на пленарном заседании.
Она напомнила, что ранее сам президент поручал ужесточить наказание за любые формы насилия в отношении несовершеннолетних. «Также следует институционально усилить в образовательных учреждениях службу психологической поддержки, организовать единый телефон доверия и разработать действенную программу помощи жертвам насилия и буллинга, что нашло отражение в представленных к рассмотрению законах», — добавила Жанна Асанова.
Она пояснила, что в Уголовный кодекс вносятся следующие поправки:
— запрет на назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено в особенной части кодекса, при совершении лицами преступлений, связанных с насилием в отношении несовершеннолетних;
— исключается примирение сторон по преступлениям, связанным с насилием в отношении несовершеннолетних, а также в случаях совершения повторно через год после примирения уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 108−1 (Умышленное причинение легкого вреда здоровью) и 109−1 (Побои) кодекса;
— за деяния, направленные на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, средней тяжести вреда здоровью, исключается альтернативное наказание в виде ограничения свободы и устанавливается наказание в виде лишения свободы;
— устанавливается наказание в виде пожизненного лишения свободы за убийство малолетнего лица (статья 99 УК), совершение изнасилования в отношении малолетнего (статья 120 УК) и за насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего (статья 121 УК) путем исключения других альтернативных мер наказания, предусмотренных в действующих нормах УК;
— вводится ответственность за приставание сексуального характера к лицам, не достигшим 16-летнего возраста;
— устанавливается наказание за склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства;
— вводится новая статья, устанавливающая особые требования к поведению лица, совершившего уголовное правонарушение, применяемые судом;
— уголовная ответственность за умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои путем их перенесения из Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) в Уголовный кодекс.
Депутаты сената проголосовали за одобрение закона в первом и во втором чтениях. Документ направили на подпись президенту.