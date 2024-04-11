За убийство детей вводят пожизненное лишение свободы

«Основной закон предусматривает внесение изменений и дополнений в 15 законодательных актов РК, в том числе в семь кодексов и восемь законов. Сопутствующий закон предусматривает внесение поправок в Кодекс “Об административных правонарушениях”. Устанавливается административная ответственность за травлю (буллинг, кибербуллинг) несовершеннолетних и за принудительную высадку из общественного транспорта ребенка, не достигшего 16-летнего возраста, и другие поправки», — сказала депутат сената Жанна Асанова на пленарном заседании.