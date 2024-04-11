Узбекистан впервые примет силовой этап антитеррористических учений СНГ «Восток-Антитеррор — 2024»

Решение об этом принято на прошедшем в Москве совещании начальников штабов национальных антитеррористических центров стран Содружества.
Участники совещания оценили обстановку в сфере противодействия терроризму и экстремизму на пространстве СНГ, обменялись национальным антитеррористическим опытом и определили комплекс мер по укреплению и развитию сотрудничества.
Факторами, которые влияют на возникновение угроз для государств Содружества, названы активность террористических организаций в Афганистане и сирийско-иракской зоне, война на Украине и ситуация на Ближнем Востоке.
Опасность терроризма усиливают и возросшие риски нелегального ввоза на территорию государств — участников СНГ оружия и боеприпасов, использование технологий искусственного интеллекта, беспилотных систем и роботизированных комплексов.
Сохраняются также угрозы кибератак на критическую информационную инфраструктуру, системы управления объектами промышленности, топливно-энергетического комплекса и транспорта.
Участники рассмотрели вопрос организации в этом году совместного антитеррористического учения «Восток-Антитеррор — 2024», силовой этап которого впервые пройдет в Узбекистане.