Мэр Шелеховского района Максим Модин планирует выдвигаться на третий срок

Максим Модин, которого жители Шелеховского района уже дважды (в 2014 и 2019 годах) избирали на должность мэра, примет участие в предварительном голосовании «Единой России». Он планирует вновь побороться за этот пост. Напомним, выборы мэра Шелеховского района состоятся в единый день голосования в сентябре 2024 года. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал ИРО ЕР (18+).
«Предварительное голосование — это одно из условий участия в выборах от партии “Единая Россия”, которая, собственно, и определяет всю политику. Поэтому как член партии я обязан пройти предварительный партийный отбор. Это правильное и нужное условие, чтобы внутри партии сохранялась конкуренция, и было понимание, насколько важно всегда соответствовать времени и задачам, которые оно ставит», — отметил Максим Модин.
Он подчеркнул, что считает важным завершить начатые в Шелеховском районе крупные проекты. «Остались две большие стройки, их обязательно надо завершить. Это школы в Баклашах и Олхе. Сметная стоимость школы в Баклашах — более 3 млрд рублей, огромная сумма, поэтому областной бюджет будет ее предоставлять поэтапно. Нам уже подтвердили финансирование на 2025 год. Проект получился достойный, патриотической направленности, ведь школа носит имя дважды героя Советского союза А. П. Белобородова», — рассказал Максим Модин. Нужно добавить, что в Шелеховском районе в прошлом году завершили строительство школы в Большом луге на 195 мест, показали высокие темпы и отличное качество работы.
«У нас грандиозные планы по развитию водоснабжения. Мы уже отремонтировали 14 километров сетей водоснабжения и водоотведения и только за прошлый год построили еще 40 километров новых коммуникаций в Олхе и Введенщине — там, где никогда не было водоснабжения. Теперь надо дальше развивать проект, у нас остался Большой Луг. А еще решить проблемы с водой Шаманке, Подкаменной: там водоснабжение не централизованное, но вода плохого качества, нужны новые скважины или очистка имеющихся. Считаю, что мы должны вывести на хороший уровень систему водоснабжения во всем районе», — рассказал Максим Модин.
Кроме того, он отметил, что требуют завершения проекты по капитальному ремонту образовательных, спортивных учреждений. В районе ежегодно проводят крупные ремонты школ и садов, по областным и федеральным программам выполнены работы в семи школах и пяти детских садах. Своей очереди ждут проекты по строительству спортивной и художественной школ.
«И плюс, с главами у нас много проектов по капитальному ремонту дорог. Где-то надо убирать гравийное покрытие и делать асфальтовое, где-то — заменить износившийся асфальт. В Олхе мы сейчас реализуем масштабный проект — строим двухполосный мост стоимостью 175 млн рублей, который связывает две улица и оба берега, также сформирован свой дорожный фонд, который мы поэтапно ремонтируем», — подытожил мэр района.
Напомним, документы на участие в предварительном голосовании в связи с предстоящими в ЕДГ выборами в органы местного самоуправления в Иркутской области партия «Единая Россия» принимает до 25 апреля 2024 года. Само голосование пройдет в МО с численностью населения от 50 тысяч человек по 1-й модели (все желающие зарегистрированные избиратели), в небольших МО и на довыборах — по 4-й модели (голосуют выборщики, список которых утвержден организационным комитетом по проведению предварительного голосования). ПГ по кандидату в мэры Шелеховского района пройдет по 1-й модели в электронной форме в последнюю неделю мая.