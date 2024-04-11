Марине Василевской присвоено звание Героя Беларуси

Василевская — первая гражданка Беларуси, отправившаяся в космос. Стартовал корабль «Союз МС-25» 23 марта, на борту также находились Олег Новицкий и астронавт NASA Трейси Дайсон. Полет занял двое суток, стыковка с МКС произошла в 18:03 мск (совпадает с минским временем) 25 марта. Еще через пару часов после выравнивания давления экипаж открыл люки и перешел на станцию. В программу пребывания ее на МКС входил ряд научных экспериментов.