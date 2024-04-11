Марине Василевской присвоено звание Героя Беларуси

Торжественная церемония вручения золотой звезды героя состоялась в четверг, 11 апреля, во Дворце Независимости. Награду космонавт получила из рук президента Беларуси Александра Лукашенко.
Таким образом, Василевская стала 14-м по счету Героем Беларуси. В последний раз это почетное звание присваивалось в 2021 году — посмертно военным летчикам Никите Куконенко и Андрею Ничипорчику. В списке героев, в частности, есть биатлонистка Дарья Домрачева, митрополит Филарет и экс-глава Нацбанка республики Петр Прокопович.
Первый космонавт от Беларуси
Василевская — первая гражданка Беларуси, отправившаяся в космос. Стартовал корабль «Союз МС-25» 23 марта, на борту также находились Олег Новицкий и астронавт NASA Трейси Дайсон. Полет занял двое суток, стыковка с МКС произошла в 18:03 мск (совпадает с минским временем) 25 марта. Еще через пару часов после выравнивания давления экипаж открыл люки и перешел на станцию. В программу пребывания ее на МКС входил ряд научных экспериментов.
Василевская, а также ее дублер Анастасия Ленкова, согласно недавно принятому указу президента Беларуси, официально считаются белорусскими космонавтами.
Ранее глава белорусского государства заявлял, что хотел бы, чтобы на орбиту слетала и дублер Василевской — Ленкова.