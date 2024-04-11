FT: снятие ограничений с Фридмана и Авена поставило под сомнение принципы введения санкций в ЕС

Как сказали газете чиновники ЕС и эксперты, решение суда поставило под сомнение принцип введения санкций, согласно которому близость человека к президенту РФ Владимиру Путину служит основанием считать, что он поддерживает боевые действия на Украине. Как отмечает газета, судебный прецедент даст возможность «сотням связанных с Кремлем физических лиц» оспорить ограничения.
По словам экспертов, решение суда обнаружило ряд недостатков при составлении европейских санкций. Ряд россиян, находящихся под санкциями, рассказали FT, что доказательства, использованные против них, были безосновательными, ошибочными или вводящими в заблуждение — и преимущественно основанными на общедоступной информации. Доказательством связи с Кремлем Петра Авена и Михаила Фридмана были четыре статьи. Одна из них была опубликована в 2005 году — в ней говорилось, что президент Владимир Путин тепло отзывался об их компании «Альфа-Групп».
На необходимость принимать санкции в ускоренном режиме оказали влияние на меры комплексной проверки, предпринятые чиновниками в Брюсселе, добавляют источники издания. «Некоторые из этих документов были подготовлены с уведомлением за несколько часов», сказал газете источник, знакомый с механизмом введения санкций.
Основатели «Альфа-групп» Петр Авен и Михаил Фридман попали под санкции Евросоюза в апреле 2022 года. Санкции объяснили их близостью к президенту Владимиру Путину. Вчера, 10 апреля, стало известно, что суд ЕС постановил снять ограничения, посчитав их безосновательными.