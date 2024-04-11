FT: снятие ограничений с Фридмана и Авена поставило под сомнение принципы введения санкций в ЕС

По словам экспертов, решение суда обнаружило ряд недостатков при составлении европейских санкций. Ряд россиян, находящихся под санкциями, рассказали FT, что доказательства, использованные против них, были безосновательными, ошибочными или вводящими в заблуждение — и преимущественно основанными на общедоступной информации. Доказательством связи с Кремлем Петра Авена и Михаила Фридмана были четыре статьи. Одна из них была опубликована в 2005 году — в ней говорилось, что президент Владимир Путин тепло отзывался об их компании «Альфа-Групп».