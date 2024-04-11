Лавров призвал БРИКС активизировать работу по антитеррору

«В рамках подготовки к саммиту в Казани уделяем и особое внимание развитию контртеррористического сотрудничества. У нас есть рабочая группа БРИКС по антитеррору, в её составе пять подгрупп. Недавние трагические события в подмосковном “Крокус сити холле” вновь продемонстрировали необходимость активизации совместных усилий специалистов в этих областях и законодателей по противодействию этому мировому злу» , — сказал он в ходе встречи с представителями профильных комитетов по международным делам парламентов стран-членов БРИКС.