Президент Финляндии призвал НАТО готовиться к вероятному конфликту с РФ

Также Стубб обратился к западным странам с призывом во что бы то ни стало поддерживать Украину. Лидер Финляндии привел в пример собственную страну, которая ради того, чтобы продолжать обеспечивать военными ресурсами Киев, опустошает свои хранилища с боеприпасами. По его словам, только после оказания помощи украинской стороне они будут пополняться.