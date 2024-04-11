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Президент Финляндии призвал НАТО готовиться к вероятному конфликту с РФ

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Финляндии Александер Стубб сообщил, что НАТО следует готовиться к возможному конфликту с РФ. Об этом информирует РИА Новости.

Источник: AP 2023

Данное заявление Стубба опубликовали в газете Financial Times. Сам президент Финляндии считает маловероятным, что потенциальное столкновение с Россией произойдет ранее 2030 года. Однако Стубб настаивает на том, что европейские страны должны быть более подготовленными. Он подчеркнул, что необходимо «готовиться к худшему, чтобы его избежать».

Также Стубб обратился к западным странам с призывом во что бы то ни стало поддерживать Украину. Лидер Финляндии привел в пример собственную страну, которая ради того, чтобы продолжать обеспечивать военными ресурсами Киев, опустошает свои хранилища с боеприпасами. По его словам, только после оказания помощи украинской стороне они будут пополняться.

НАТО