Президент Финляндии призвал НАТО готовиться к вероятному конфликту с РФ

Данное заявление Стубба опубликовали в газете Financial Times. Сам президент Финляндии считает маловероятным, что потенциальное столкновение с Россией произойдет ранее 2030 года. Однако Стубб настаивает на том, что европейские страны должны быть более подготовленными. Он подчеркнул, что необходимо «готовиться к худшему, чтобы его избежать».
Также Стубб обратился к западным странам с призывом во что бы то ни стало поддерживать Украину. Лидер Финляндии привел в пример собственную страну, которая ради того, чтобы продолжать обеспечивать военными ресурсами Киев, опустошает свои хранилища с боеприпасами. По его словам, только после оказания помощи украинской стороне они будут пополняться.