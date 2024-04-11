На территории посольства Украины в Москве вывесили российский флаг и Знамя Победы

МИД РФ 22 февраля 2022 года объявил об эвакуации персонала загранучреждений на Украине для обеспечения их безопасности. Президент РФ 24 февраля заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции на Украине. Позднее в тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений с РФ, а МИД Украины — об эвакуации дипломатов. С тех пор здания посольств Украины в Москве и России в Киеве пустуют.