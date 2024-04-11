Лукашенко: полет в космос — это величайшая победа нашей страны, народ это заслужил

«Если кто-то ляпает, особенно за рубежом, и думает: “Вот, как этот Лукашенко Марину забросил в космос, это нам не надо”… Нам это надо. Мы — космическая страна», — подчеркнул глава государства. Именно благодаря наличию отечественных наработок и технологий в этой сфере и стал возможным полет белорусского космонавта в тесном сотрудничестве с Россией. «Если бы не было развития космоса в Беларуси, с нами никто бы не разговаривал. Нам бы никто и не предложил лететь в космос», — обратил внимание Александр Лукашенко.