Лукашенко: полет в космос — это величайшая победа нашей страны, народ это заслужил

Космонавт Марина Василевская, побывавшая на Международной космической станции гражданка Беларуси, была в составе экипажа вместе с космонавтом «Роскосмоса», уроженцем Беларуси, командиром Олегом Новицким и астронавтом NASA из США Трейси Дайсон.
«Марина среди двух империй — российская, самая передовая в космосе, и американцы. Вы понимаете, это не просто имидж. Это величайшая победа нашей страны. Народ наш это заслужил», — подчеркнул Президент. Александр Лукашенко заверил, что Беларусь и дальше будет двигаться в направлении развития космических технологий: «Мы будем делать все, и еще немало сделаем».
В частности, 12 апреля, в День космонавтики, обсуждение этой тематики продолжится во время предстоящего визита Президента Беларуси в Россию и переговоров с Президентом Владимиром Путиным. «Будем вести диалог о будничных делах, о будущем, о развитии нашей космонавтики», — сказал Александр Лукашенко.
«Если кто-то ляпает, особенно за рубежом, и думает: “Вот, как этот Лукашенко Марину забросил в космос, это нам не надо”… Нам это надо. Мы — космическая страна», — подчеркнул глава государства. Именно благодаря наличию отечественных наработок и технологий в этой сфере и стал возможным полет белорусского космонавта в тесном сотрудничестве с Россией. «Если бы не было развития космоса в Беларуси, с нами никто бы не разговаривал. Нам бы никто и не предложил лететь в космос», — обратил внимание Александр Лукашенко.
«Мы бежали в пакетах к месту приземления». Как журналисты встречали из космоса Марину Василевскую.
Президент подчеркнул, что Беларусь умеет делать для космоса очень много. Например, в ближайшие годы страна готовится вместе с Россией запустить на орбиту современный спутник с высоким разрешением, позволяющий из космоса отчетливо увидеть на Земле предметы размером со спичечный коробок. «Это высочайшие технологии», — сказал глава государства. В этом же ряду он назвал такие сферы, как атомная энергетика и биотехнологии, электротранспорт. «Мы продвинулись здесь значительно. Главное — не останавливаться», — подчеркнул Александр Лукашенко.