Лукашенко анонсировал новый белорусско-российский проект в космосе

«Завтра мы, как и положено, в столице некогда нашего большого государства еще раз отметим этот праздник (День космонавтики — Sputnik) и будем вести диалог о будничных делах, о будущем о развитии нашей космонавтики», — сказал он.
И если, по словам Лукашенко, за рубежом полагают, что Беларуси не нужно освоение космоса и полеты, то они ошибаются.
«Мы космическая страна, если бы не было развития космоса в Беларуси, с нами бы никто не разговаривал».
По его словам, республика умеет делать делать для космоса очень многое.
«…в ближайшие годы мы забросим самый передовой в мире спутник — вместе с россиянами мы его делаем».
Планируется, что у спутника будет большая разрешающая способность, которая позволит увидеть на Земле спичечный коробок и различить любую картинку на нем.
По его словам, это высокие технологии, высочайшие.
«Поэтому атомная энергетика, космос, биотехнологии, и многие другие направления — особенно в области электрического транспорта — мы продвинулись тут значительно. Главное — не останавливаться», — сказал президент.
Он назвал престижным то, что Марина Василевская в космосе была «между двух космических империй» — Россией и США.
«Это не просто имидж, это величайшая победа нашей страны. Народ это наш заслужил и в этом направлении мы делать все, и еще немало сделаем вместе с нашими девчонками».
Уже сегодня глава государства направится с рабочим визитом в Москву, где в четверг состоится встреча с президентом России Владимиром Путиным в формате «один на один».
Главы государств обсудят тематику развития сотрудничества двух стран в различных сферах и вопросы, требующие рассмотрения на высшем уровне.
В пятницу, 12 апреля, у глав государств планируется совместное мероприятие по случаю Дня космонавтики.