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Лукашенко анонсировал новый белорусско-российский проект в космосе

МИНСК, 11 апр — Sputnik. Беларусь и Россия готовы осуществить через несколько лет еще один масштабный космический проект, сообщил президент республики Александр Лукашенко на церемонии чествования белорусских космонавтов, передает Sputnik.

Источник: Sputnik.by

«Завтра мы, как и положено, в столице некогда нашего большого государства еще раз отметим этот праздник (День космонавтики — Sputnik) и будем вести диалог о будничных делах, о будущем о развитии нашей космонавтики», — сказал он.

И если, по словам Лукашенко, за рубежом полагают, что Беларуси не нужно освоение космоса и полеты, то они ошибаются.

«Мы космическая страна, если бы не было развития космоса в Беларуси, с нами бы никто не разговаривал».

подчеркнул глава государства.

По его словам, республика умеет делать делать для космоса очень многое.

«…в ближайшие годы мы забросим самый передовой в мире спутник — вместе с россиянами мы его делаем».

рассказал Лукашенко.

Планируется, что у спутника будет большая разрешающая способность, которая позволит увидеть на Земле спичечный коробок и различить любую картинку на нем.

По его словам, это высокие технологии, высочайшие.

«Поэтому атомная энергетика, космос, биотехнологии, и многие другие направления — особенно в области электрического транспорта — мы продвинулись тут значительно. Главное — не останавливаться», — сказал президент.

Он назвал престижным то, что Марина Василевская в космосе была «между двух космических империй» — Россией и США.

«Это не просто имидж, это величайшая победа нашей страны. Народ это наш заслужил и в этом направлении мы делать все, и еще немало сделаем вместе с нашими девчонками».

сказал он, обращаясь к участницам космического проекта.

Уже сегодня глава государства направится с рабочим визитом в Москву, где в четверг состоится встреча с президентом России Владимиром Путиным в формате «один на один».

Главы государств обсудят тематику развития сотрудничества двух стран в различных сферах и вопросы, требующие рассмотрения на высшем уровне.

В пятницу, 12 апреля, у глав государств планируется совместное мероприятие по случаю Дня космонавтики.

Лукашенко Александр
космос