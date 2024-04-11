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В России объявили персоной нон грата сотрудника миссии Австрии

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Россия в качестве ответной меры объявляет персоной нон грата сотрудника посольства Австрии, которому предписано покинуть территорию РФ до конца дня 18 апреля, на этом российские ответные меры не исчерпываются. Об этом говорится в сообщении российского МИД по итогам вызова австрийского посла Вернера Альмхофера.

Источник: Reuters

«11 апреля в МИД России был вызван посол Австрии в Москве Вернер Альмхофер, которому заявлен решительный протест в связи с необоснованным объявлением австрийской стороной persona non grata двух сотрудников посольства Российской Федерации в Австрийской Республике», — информировали в ведомстве.

«Послу вручена нота с уведомлением о том, что в качестве ответной меры российская сторона объявляет persona non grata сотрудника посольства Австрийской Республики в Российской Федерации, которому надлежит покинуть российскую территорию до конца дня 18 апреля. На этом наши ответные меры не исчерпываются», — указали в МИД РФ.

С российской стороны было акцентировано, что соответствующий недружественный шаг Австрии «еще более отягощает находящиеся в кризисе по инициативе австрийской стороны двусторонние отношения» и «наносит серьезный ущерб авторитету Австрии, позиционировавшей себя как нейтральное государство и площадку международной дипломатии».

дипломатия