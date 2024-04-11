В России объявили персоной нон грата сотрудника миссии Австрии

«Послу вручена нота с уведомлением о том, что в качестве ответной меры российская сторона объявляет persona non grata сотрудника посольства Австрийской Республики в Российской Федерации, которому надлежит покинуть российскую территорию до конца дня 18 апреля. На этом наши ответные меры не исчерпываются», — указали в МИД РФ.