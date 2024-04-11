Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко

В начале встречи, состоявшейся 11 апреля в резиденции Александра Лукашенко, глава Беларуси прокомментировал итоги своего недавнего визита в Узбекистан, отметив поставленные перед двумя странами амбициозные цели — достичь товарооборота в миллиард долларов.
Особое внимание Лукашенко акцентировал внимание на совместных предприятиях, о создании которых договорились в ходе февральского визита. В частности, он остановился на проекте по выпуску БелАЗов в Узбекистане.
«Если вы захотите посмотреть какие-то наши предприятия, пожалуйста, мы организуем в любое время посещение любого предприятия, чтобы мы могли убедиться, что его продукция приемлема для применения в Узбекистане», — предложил он главе узбекистанского МИДа.
В ответ на призыв президента Беларуси выполнять договоренности, достигнутые в Ташкенте, Бахтиёр Саидов заявил, что Узбекистан готов поднять отношения с Беларусью на качественно новый уровень по всем направлениям.