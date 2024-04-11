Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко

«Если вы захотите посмотреть какие-то наши предприятия, пожалуйста, мы организуем в любое время посещение любого предприятия, чтобы мы могли убедиться, что его продукция приемлема для применения в Узбекистане», — предложил он главе узбекистанского МИДа.