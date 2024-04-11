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Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Президент Беларуси обсудил c главой Министерства иностранных дел Узбекистана амбициозные планы двух стран, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

В начале встречи, состоявшейся 11 апреля в резиденции Александра Лукашенко, глава Беларуси прокомментировал итоги своего недавнего визита в Узбекистан, отметив поставленные перед двумя странами амбициозные цели — достичь товарооборота в миллиард долларов.

Особое внимание Лукашенко акцентировал внимание на совместных предприятиях, о создании которых договорились в ходе февральского визита. В частности, он остановился на проекте по выпуску БелАЗов в Узбекистане.

«Если вы захотите посмотреть какие-то наши предприятия, пожалуйста, мы организуем в любое время посещение любого предприятия, чтобы мы могли убедиться, что его продукция приемлема для применения в Узбекистане», — предложил он главе узбекистанского МИДа.

В ответ на призыв президента Беларуси выполнять договоренности, достигнутые в Ташкенте, Бахтиёр Саидов заявил, что Узбекистан готов поднять отношения с Беларусью на качественно новый уровень по всем направлениям.