Губернатор Калининградской области назвал журналистов «хайпожорами и врунами»

Журналисты, освещающие эти и подобные острые темы в Калининградской области, часто сталкиваются с противодействием властей. Так, часть СМИ не оповещается о поездках губернатора по региону: как правило, о них сообщают только сотрудникам калининградских телекомпаний и районных газет. Аналогичная ситуация сложилась 27 февраля, когда проходило заседание регионального правительства: оно транслировалось онлайн, и губернатор Антон Алиханов сказал по его окончании, что отправляется общаться с прессой. При этом никакой информации о том, что планируется подобное общение, на официальном сайте правительства не было. Руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков сообщил тогда «Новому Калининграду» о том, что оповещены были только телевизионные журналисты.