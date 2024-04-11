Кремль ответил на угрозы Зеленского уничтожить Крымский мост

Крымский мост был дважды атакован — в октябре 2022-го и июле 2023 года. В первый раз мост взорвали с помощью начиненного взрывчаткой грузовика. Загорелись железнодорожные цистерны с топливом проезжающего поезда, обрушились два автомобильных пролета, погибли четыре человека. Во второй раз по мосту ударили два беспилотных катера, в результате один автомобильный пролет разрушился, другой пролет сместился, два человека погибли.