День космонавтики в Ростове-на-Дону 12 апреля 2024: кинопоказ, викторины и выставки

День космонавтики в Ростове-на-Дону 12 апреля 2024 будет особенным, потому что в этом году исполняется 90 лет со дня рождения первого человека в космосе Юрия Гагарина. Этот праздник отметят десятками культурных мероприятий по всему городу. Большинство ориентированы на школьников, но есть и форматы для всей семьи.