День космонавтики в Ростове-на-Дону 12 апреля 2024: кинопоказ, викторины и выставки

День космонавтики в Ростове-на-Дону 12 апреля 2024 будет особенным, потому что в этом году исполняется 90 лет со дня рождения первого человека в космосе Юрия Гагарина. Этот праздник отметят десятками культурных мероприятий по всему городу. Большинство ориентированы на школьников, но есть и форматы для всей семьи.
Подробное расписание мероприятий, куда сходить в День космонавтики в Ростове-на-Дону 2024, узнали в Центральной библиотечной системе донской столицы.
Выставка «Полет и подвиг продолжаются».
Ростовская областная детская библиотека им. В. М. Величкиной, пер. Халтуринский, 46А.
До 14 апреля.
Представленные на выставке издания расскажут гостям библиотеки об истории освоения космоса, интересных фактах о Вселенной и великих космических достижениях. Например, из книги «Профессор Астрокот и его путешествие в космос» Доминика Воллимана ребята узнают об устройстве космических кораблей, станций и скафандров.
В издании «Тайны космоса. Звезды и планеты бескрайней Вселенной», которое написал Мак ван Гагельдонк, прочтут о загадках самых разных космических объектов и посмотрят на фото с современных телескопов.
А можно ли купаться в лунных морях и в честь кого названы крупные кратеры, об этом гости узнают из книги «Дотянуться до Луны» Ольги Дворниковой.
Кинолекторий «Время первых».
Краеведческий библиотечно-информационный центр имени М. А. Шолохова, ул. Кулагина, 19.
10.00.
История освоения космоса нашими соотечественниками, первый полет на орбиту и выход в открытый космос, первая женщина-космонавт и даже стихи о космических первопроходцах — все это в программе мероприятия.
Час познания «Космические технологии в нашей жизни».
Детская библиотека имени М. И. Ульяновой, ул. Герасименко, 6/1.
12.30.
Какие изобретения, предназначенные для космической индустрии, оказались востребованы на земле и даже в повседневной жизни? О таких технологиях расскажут библиотекари.
День информации «Человек. Космос. Вселенная».
Библиотечно-информационный центр имени Ю. А. Гагарина, пр. Королева, 3.
12.00.
Гостей приглашают в мини-музей «От первого полета к будущим высотам» посмотреть на переданные в дар экспонаты, а также посмотреть экспозицию Ассоциации художников нового времени «Арт-вселенная». Для взрослых читателей организованы выставки научно-популярных и художественных книг, литературно-музыкальные композиции, игра «Астрономия для всех». А в 15:00 для всех желающих начнется совместный просмотр фильма «Гагарин. Первый в космосе».
Литературный гид «Страницы космических стартов».
Абонемент центральной городской библиотеки имени М. Горького, ул. Большая Садовая, 11.
11.00.
Гостей зовут на литературное обозрение «Загадочный и манящий космос в художественной литературе» и выставку-презентацию «Страницы космических стартов».
Познавательный час «Звездные сыновья России».
Абонемент центральной городской библиотеки имени М. Горького, ул. Большая Садовая, 11.
12.00.
О молодых годах космонавтов, их учебе, увлечениях, пути в авиацию, подготовке и полетах в космос расскажут в ходе информационной беседы «Первые в космосе». Вниманию читателей — выставка книг «Звездные дороги человечества».
Час информации «Человек мира Юрий Гагарин».
Библиотечно-информационный центр имени А. П. Чехова, пр-кт. Ленина, 66А.
11.00.
Ростовчан ждут на познавательную беседу «Россия в космосе: настоящее, прошедшее, будущее» и на выставку книг «Космос и мы».
Игровая программа «Привет из космоса».
Детская библиотека имени Ильича, ул. Металлургическая, 113/46.
12.30.
Сначала библиотекари расскажут о первом космонавте Юрии Гагарине, покажут фрагмент хроники его полета в 1961 году. После — обзор книг на космическую тему. А во время игровой программы школьники отправятся на «ракете хорошего настроения» к дальним планетам и звездам, чтобы разгадать загадки, поучаствовать в викторине и назвать летающие и не летающие предметы.
КСТАТИ.
Архитектурно-художественная подсветка в честь Дня космонавтики.
Телебашня, ул. 1-я Баррикадная, 16,
20.00−23.00.
На телебашне будет выведен праздничный сценарий, содержащий надпись «12 апреля — День космонавтики!», звездное небо, ракета и яркие переливы. Световое шоу также поддержат более 30 городов.