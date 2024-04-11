Угрозы Зеленского Крыму доказывают правильность решения об СВО — Кремль

10 апреля Зеленский заявил об очередном украинском плане контрнаступления, который предполагает удары по объектам на территории Российской Федерации и разрушение Крымского моста. При этом он впервые заговорил о возможности переговоров с Россией после так называемой «мирной» конференции, которая пройдет в Швейцарии.