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Угрозы Зеленского Крыму доказывают правильность решения об СВО — Кремль

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости Крым. Угрозы лидера киевского режима Владимира Зеленского провести новое контрнаступление и разрушить Крымский мост свидетельствуют о правильности решения о начале спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

«Тем самым доказывает для нас абсолютную правильность принятых президентом решений о начале специальной военной операции», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о контрнаступлении Украины и ее планах разрушения Крымского моста.

При этом, подчеркнул представитель Кремля, киевский режим не скрывает своих планов разрушить российскую инфраструктуру.

«Киевский режим в открытую говорит о своих агрессивных планах, террористических планах в отношении инфраструктуры РФ. Тем самым лишний раз демонстрирует свою сущность», — добавил Песков.

10 апреля Зеленский заявил об очередном украинском плане контрнаступления, который предполагает удары по объектам на территории Российской Федерации и разрушение Крымского моста. При этом он впервые заговорил о возможности переговоров с Россией после так называемой «мирной» конференции, которая пройдет в Швейцарии.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, профессор Алексей Подберезкин в комментарии РИА Новости Крым выразил мнение, что ВСУ не способны на новое «контрнаступление», поскольку даже в случае выделения американской помощи у боевиков нет возможности к продолжительному сопротивлению на фоне многократного военного превосходства России и неспособности западного ВПК быстро наладить производство боеприпасов.

В начала апреля в интервью чешской газете Seznam zprávy эксперт Михаил Самус сообщил, что украинское военное командование не оставляет планов провести новое контрнаступление и захватить Крымский полуостров.

Песков Дмитрий