Паводки, угрозы Киева Крымскому мосту и конфликт Ирана и Израиля. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин работает в Кремле. Он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в очном режиме, что «редко, но бывает».
Во второй половине дня Путин проведет переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко, который прибудет в Россию с рабочим визитом. Беседа продолжится за рабочим обедом.
О паводках
Тема паводков остается в центре внимания главы государства. В ближайшее время он по видео-конференц-связи выслушает доклады главы МЧС Александра Куренкова, который также возглавляет правительственную комиссию, руководителя Минстроя Ирека Файзуллина, а также губернаторов Курганской, Оренбургской и Тюменской областей.
В оценке ситуации президент опирается на «те материалы, которые дает в первую очередь МЧС».
«Регулярно докладываются эти материалы главе государства», «значительную часть рабочего дня президент занимается именно этими вопросами».
Сообщения могут и ночью поступать Путину: должностные лица «при необходимости невзирая на часы докладывают президенту».
О планах Киева разрушить Крымский мост
«Киевский режим в открытую говорит о своих агрессивных террористических планах в отношении объектов инфраструктуры Российской Федерации, тем самым лишний раз демонстрируя свою сущность и тем самым доказывая для нас абсолютную правильность и выверенность принятых президентом решений о начале специальной военной операции».
О встрече в Швейцарии по ситуации на Украине
Для решения об участии России во встрече по украинскому урегулированию, которую планирует Швейцария, «сначала надо понять, о чем там идет речь, о какой формуле мира».
Переговорный процесс без участия Москвы лишен смысла.
Россия по-прежнему открыта для переговоров, этот подход «является предпочтительным». «Пока не видим каких-то горизонтов впереди».
Разрабатывать мирную формулу на базе договоренностей, обсуждавшихся в Стамбуле в марте 2022 года, «было бы недальновидно»: «За два года ситуация изменилась. И геополитическая реальность сильно отличается от того, что было в марте 2022-го».
Об обострении между Ираном и Израилем
«Призываем все страны региона к сдержанности». «Чтобы не привести к полной дестабилизации обстановки в регионе, который и так не блещет предсказуемостью и стабильностью».
«Никаких обращений» к РФ о посредничестве в деэскалации на Ближнем Востоке не было.