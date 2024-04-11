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Паводки, угрозы Киева Крымскому мосту и конфликт Ирана и Израиля. Темы брифинга Пескова

Ситуация с паводками в регионах России, украинские угрозы Крымскому мосту и обострение ситуации на Ближнем Востоке стали в четверг основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Источник: Reuters

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин работает в Кремле. Он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в очном режиме, что «редко, но бывает».

Во второй половине дня Путин проведет переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко, который прибудет в Россию с рабочим визитом. Беседа продолжится за рабочим обедом.

О паводках

Тема паводков остается в центре внимания главы государства. В ближайшее время он по видео-конференц-связи выслушает доклады главы МЧС Александра Куренкова, который также возглавляет правительственную комиссию, руководителя Минстроя Ирека Файзуллина, а также губернаторов Курганской, Оренбургской и Тюменской областей.

В оценке ситуации президент опирается на «те материалы, которые дает в первую очередь МЧС».

«Регулярно докладываются эти материалы главе государства», «значительную часть рабочего дня президент занимается именно этими вопросами».

Сообщения могут и ночью поступать Путину: должностные лица «при необходимости невзирая на часы докладывают президенту».

О планах Киева разрушить Крымский мост

«Киевский режим в открытую говорит о своих агрессивных террористических планах в отношении объектов инфраструктуры Российской Федерации, тем самым лишний раз демонстрируя свою сущность и тем самым доказывая для нас абсолютную правильность и выверенность принятых президентом решений о начале специальной военной операции».

О встрече в Швейцарии по ситуации на Украине

Для решения об участии России во встрече по украинскому урегулированию, которую планирует Швейцария, «сначала надо понять, о чем там идет речь, о какой формуле мира».

Переговорный процесс без участия Москвы лишен смысла.

Россия по-прежнему открыта для переговоров, этот подход «является предпочтительным». «Пока не видим каких-то горизонтов впереди».

Разрабатывать мирную формулу на базе договоренностей, обсуждавшихся в Стамбуле в марте 2022 года, «было бы недальновидно»: «За два года ситуация изменилась. И геополитическая реальность сильно отличается от того, что было в марте 2022-го».

Об обострении между Ираном и Израилем

«Призываем все страны региона к сдержанности». «Чтобы не привести к полной дестабилизации обстановки в регионе, который и так не блещет предсказуемостью и стабильностью».

«Никаких обращений» к РФ о посредничестве в деэскалации на Ближнем Востоке не было.

Песков Дмитрий