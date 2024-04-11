Лукашенко нарушил протокол при встрече с космонавтом Василевской

Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 апреля 2024 года нарушил обычный протокол мероприятия во время встречи с первым космонавтом Беларуси Мариной Василевской, информирует телеграм-канал «Пул Первого».
Лукашенко обнял Василевскую при встрече, чем нарушил обычный протокол мероприятия, и подчеркнул:
— Все самое тяжелое позади.
Обращаясь к дублеру Анастасии Ленковой, которая также присутствовала на встрече, глава государства сказал:
— Ее надо забросить, если она захочет. Потому завтра поедем договариваться. Пока ж сами не можем. Так что со старшим братом договоримся, готовься.