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Лукашенко нарушил протокол при встрече с космонавтом Василевской

Лукашенко во время встречи с космонавтом Мариной Василевской нарушил протокол.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 апреля 2024 года нарушил обычный протокол мероприятия во время встречи с первым космонавтом Беларуси Мариной Василевской, информирует телеграм-канал «Пул Первого».

Лукашенко обнял Василевскую при встрече, чем нарушил обычный протокол мероприятия, и подчеркнул:

— Все самое тяжелое позади.

Обращаясь к дублеру Анастасии Ленковой, которая также присутствовала на встрече, глава государства сказал:

— Ее надо забросить, если она захочет. Потому завтра поедем договариваться. Пока ж сами не можем. Так что со старшим братом договоримся, готовься.

Лукашенко Александр
космос