Россия допускает пересмотр моратория на размещение ракет, заявил Рябков

«Как недавно обсуждалось в ходе визита министра иностранных дел России в Пекин, на двойное сдерживание мы должны ответить двойным противодействием. Одним из пунктов такого противодействия, несомненно, будет пересмотр нашего подхода к объявленному <…> нашим президентом одностороннего моратория на развертывание подобных систем», — сказал он.
Как напомнил дипломат, тогда было заявлено, что «появление средств средней и меньшей дальности американского производства в любом регионе мира приведет к соответствующим шагам с нашей стороны».
Рябков отметил, что по мере того, как соответствующие планы США приобретают все более конкретные очертания, Россия переходит к практическим ответным шагам. Он добавил, что это в полной мере относится и к европейскому направлению.
На уточняющий вопрос, станет ли причиной для пересмотра Россией ее одностороннего моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности появление таких ракет США на их территории на острове Гуам, Рябков ответил утвердительно.
«Безусловно, конечно. Вопрос ставился нами всегда в плоскости того, что появление подобных систем в любом регионе. Если американские военные планировщики сочтут, что Гуам для них более удобен, соответственно, это будет неотложным и абсолютно понятным образом оцениваться, анализироваться, из этого будут делаться выводы и в Москве, и в Пекине, и в других столицах. Здесь разницы нет», — пояснил замминистра.
В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, обвинив Москву в его нарушении. В России назвали американские обвинения голословными, подчеркнув, что страна полностью выполняла условия ДРСМД, а вопросы вызывают действия самих Штатов.
В начале июля 2019 года президент Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. В августе того же года ДРСМД прекратил свое действие.
После этого российский лидер предложил ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности. Свою инициативу он направил в основные страны Европы и Азии, а также в различные международные организации.
Как отмечали позднее в Минобороны, НАТО фактически проигнорировала предложение Путина о введении моратория на развертывание новых ракет средней и меньшей дальности и возможности разработки взаимных мер для снятия существующих опасений.