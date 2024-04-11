Россия допускает пересмотр моратория на размещение ракет, заявил Рябков

«Безусловно, конечно. Вопрос ставился нами всегда в плоскости того, что появление подобных систем в любом регионе. Если американские военные планировщики сочтут, что Гуам для них более удобен, соответственно, это будет неотложным и абсолютно понятным образом оцениваться, анализироваться, из этого будут делаться выводы и в Москве, и в Пекине, и в других столицах. Здесь разницы нет», — пояснил замминистра.