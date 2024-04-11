Молдавским оппозиционерам запретили въезд в Румынию

Представители организации были приглашены на евросаммит новых альтернативных политических сил, который открывается в столице Болгарии Софии.
«Наших товарищей из молодежной организации Next Generation Тома Маврогени и Николая Шиколая не пустили в Румынию. Выяснилось, что запрет на въезд основан на запросе молдавской СИБ. Раньше наши коллеги принимали участие во Всемирном фестивале молодёжи в Сириусе. Сейчас им вменяется угроза национальной безопасности. Какая угроза безопасности, если во Всемирном фестивале молодежи принимали участие более 20 000 человек?!» — заявил в ходе видеотрансляции в своем Telegram-канале Витнянский.
Он также отметил, что у одного из членов организации, которому румынские пограничники отказали во въезде в Румынию, есть также гражданство Греции.
«Этот нонсенс. Евросоюз запрещает въезд на свою территорию своим же гражданам?» — выразил удивление Витнянский.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии «Действие и солидарность». Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия «Шор», представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий «Возрождение» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.