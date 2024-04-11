Члену оппозиционной в Молдавии партии «Шанс» продлили арест

В четверг перед зданием апелляционной палаты прошел митинг в поддержку Галацкого. Собравшиеся требовали его освобождения, отмечая, что активист был задержан неправомерно.
«Прокуроры требовали продлить нашему товарищу арест на 30 суток. Это решение, как и его задержание, незаконны. Мы вышли сегодня на протест перед АП (апелляционной палатой — ред.) в поддержку Галацкого. Судьи вынесли вердикт, что он остается под арестом еще на 20 суток», — сказал Лунгу.
Галацкий был задержан в марте по делу о незаконном финансировании оппозиционной партии «Шор».
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майя Санду, которая является неформальным лидером правящей партии «Действие и солидарность». Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия «Шор», представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий «Возрождение» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.