Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сенатор назвал попытку высадки десанта ВСУ на Тендровскую косу «голливудом»

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич назвал попытку высадки десанта ВСУ на Тендровскую косу «голливудом», чтобы оправдать вливаемые Западом средства в украинский конфликт.

Источник: РИА "Новости"

«Попытка высадки десанта ВФУ (вооруженные формирования Украины — ред.) на Тендровской косе была ни чем иным, как очередным “голливудом”, чтобы показать оправданность вливаемых Западом средств в эту войну», — сказал Кастюкевич РИА Новости.

Сенатор подчеркнул, что любая провокация, подготовленная Британией или кем бы то ни было ещё против России, обречена на провал. «Потому что они все воюют за деньги, а мы — за Родину и людей», — подчеркнул сенатор.

Ранее ФСБ РФ совместно Минобороны пресекли спланированную спецслужбами Великобритании высадку на Тендровскую косу Херсонской области диверсантов спецназа ВСУ. В ходе боя десант был уничтожен, а один военный, старший солдат 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ Евгений Горин, взят в плен.

Как рассказали в спецслужбе, деятельность данного центра курируется подразделением специальной лодочной службы королевской морской пехоты Великобритании (Special Boat Service, SBS), что «свидетельствует о непосредственной вовлеченности Великобритании в конфликт».

Так, военнопленный подробно рассказал о прохождении подготовки на базе «5 RIFLES» бронетанкового пехотного батальона, входящего в состав 20-й бригады 3-й «железной» дивизии — «единственной, находящейся в постоянной боевой готовности в Великобритании (Булфорд Кемп, Уилтшир)».