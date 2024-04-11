Сенатор назвал попытку высадки десанта ВСУ на Тендровскую косу «голливудом»

«Попытка высадки десанта ВФУ (вооруженные формирования Украины — ред.) на Тендровской косе была ни чем иным, как очередным “голливудом”, чтобы показать оправданность вливаемых Западом средств в эту войну», — сказал Кастюкевич РИА Новости.
Сенатор подчеркнул, что любая провокация, подготовленная Британией или кем бы то ни было ещё против России, обречена на провал. «Потому что они все воюют за деньги, а мы — за Родину и людей», — подчеркнул сенатор.
Ранее ФСБ РФ совместно Минобороны пресекли спланированную спецслужбами Великобритании высадку на Тендровскую косу Херсонской области диверсантов спецназа ВСУ. В ходе боя десант был уничтожен, а один военный, старший солдат 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ Евгений Горин, взят в плен.
Как рассказали в спецслужбе, деятельность данного центра курируется подразделением специальной лодочной службы королевской морской пехоты Великобритании (Special Boat Service, SBS), что «свидетельствует о непосредственной вовлеченности Великобритании в конфликт».
Так, военнопленный подробно рассказал о прохождении подготовки на базе «5 RIFLES» бронетанкового пехотного батальона, входящего в состав 20-й бригады 3-й «железной» дивизии — «единственной, находящейся в постоянной боевой готовности в Великобритании (Булфорд Кемп, Уилтшир)».